İstanbul'da bugün 8 miting gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının beşinci durağı Çekmeköy'de konuştu. Erdoğan "Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz" dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde halka hitap etti.

Erdoğan, "Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. İstedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var. Ülkemizin önünü kesmek isteyenler, pazar gününü bir hesaplaşma, bir rövanş arenasına, bir intikam zeminine dönüştürmeye çalışıyor" diye konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

— Şuanda beş milyon 300 bin haneye doğalgaz veriyoruz. Artık İstanbul'da temiz hava var.

— CHP'den aldığımızda çöp dağları var mıydı? Ümraniye'deki çöp deposunun patladığını hatırlayın orada da CHP vardı.

— CHP, HDP, bunlarla beraber hareket eden İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet var. Pazar günü bunlara hesap soruyor muyuz?

— Çekmeköy'ün hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Size müjde veriyorum: Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz.

— CHP'ye Osmanlı tokadını sandıkta atalım. Türkiye'nin ekonomisi Türkiye hükümetinin elinde. Faiz, kur, enflasyon seçimle ne alakası var?

— Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? 'İntikam günüdür' diyor. Ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın?

— Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz.

— Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz ama istedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var.

— Suistimale fırsat vermedik. Çekmeköy yatırımlarımızdan en çok istifade eden ilçemiz.

— Karşımızda oluşan ittifakı biliyorsunuz değil mi? Emirleri Kandil'den Pensilvanya'dan alıyorlar.

— HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Biz ırkçı olmayacağız, vatansever olacağız. Bu oyunu hep birlikte bozacağız.

— Pazar günü yapılacak seçim beka meselesidir. Sizleri kalan 24 saatte yoğun bir çalışmaya davet ediyorum.

— Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım.