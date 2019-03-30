Türk Dışişleri'nden 'Venezüella' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın açıklamalarına tepki göstererek "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezüella’da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM’de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" dedi.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta ABD, Rusya’yı bu sefer Venezüella’ya uzmanlar gönderdiği için yaptırımla tehdit etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 28 Mart Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘LiveatState' başlıklı sosyal medya programına konuk olan ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Türkiye'yle ilgili ifadeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Abrams'ın, Türkiye'nin Venezüella ile ilişkileri hakkında söylediği sözlerin esefle karşılandığını aktaran Aksoy, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezüella'da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, DIŞ MÜDAHALELERLE MEŞRU YÖNETİMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI'

Aksoy, Türkiye'nin dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu vurguladığı açıklamada, "Öte yandan, Venezüella ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, işbirliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir" dedi.