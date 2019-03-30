Türk Dışişleri'nden 'Venezüella' açıklaması

Abrams'ın, Türkiye'nin Venezüella ile ilişkileri hakkında söylediği sözlerin esefle karşılandığını aktaran Aksoy, "Türkiye, birçok ülke gibi, Venezüella'da seçimle iş başına gelmiş olan Maduro Hükümetini, uluslararası hukuka uygun ve BM'de temsil edildiği şekilde ülkenin meşru yönetimi olarak tanımaktadır" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE, DIŞ MÜDAHALELERLE MEŞRU YÖNETİMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARŞI'
Aksoy, Türkiye'nin dış müdahalelerle ve demokratik olmayan yöntemlerle ülkelerin meşru yönetimlerinin değiştirilmesi teşebbüslerine karşı olduğunu vurguladığı açıklamada, "Öte yandan, Venezüella ile ticaretini uluslararası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf şekilde yürütmektedir. Türkiye, işbirliği ortağı olarak gördüğü tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı, dostluk ve çıkar temelinde sürdürecektir" dedi.
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