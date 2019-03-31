Alanya'nın Rus belediye başkan adayı oyunu kullandı: Bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım

Anastasia Petrova Çetinkaya, oyunu kullanmak için Güllerpınarı Mahallesi'nde Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Burada 1053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin tüm ülkeye ve Alanya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimde umudunun büyük olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Bu yola kazanmak için çıktık ama ne olursa olsun kararı halk verecek. Biz 31 Mart'tan sonra da Alanya için çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun" ifadelerini kullandı.