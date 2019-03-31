CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Bu düzeysizlikte bir seçim kampanyası hiç yaşanmadı

© Fotoğraf : DHA CHP Siverek adayı Bucak gözaltına alındı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Çok sayıda avukat görev yapıyor. Genel merkezimizde de bir hukukçu ekibi çalışıyor.

— Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, örgütümüz, milletvekillerimiz, müşahitlerimiz, avukatlarımız canla başla çalışıyoruz.

— Cefakar ve çalışkan örgütümüzün büyük emek ve çalışmalarıyla sandık gününe kadar geldik. Islak imzalı tutanaklar, ilçe başkanına ve YSK'ya teslim eidlinceye kadar sandık başında olmaları ve sahip çıkmaları önemlidir.

— Ben bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini ümit ediyorum.

- Bu düzeysizlikte bir seçim kampanyası hiç yaşanmadı. Şimdi söz milletin, milletin sözüne saygı duyacağız