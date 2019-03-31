CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Bu düzeysizlikte bir seçim kampanyası hiç yaşanmadı

— Çok sayıda avukat görev yapıyor. Genel merkezimizde de bir hukukçu ekibi çalışıyor.
— Sandık güvenliğinin sağlanması için genel merkezimiz, örgütümüz, milletvekillerimiz, müşahitlerimiz, avukatlarımız canla başla çalışıyoruz.
— Cefakar ve çalışkan örgütümüzün büyük emek ve çalışmalarıyla sandık gününe kadar geldik. Islak imzalı tutanaklar, ilçe başkanına ve YSK'ya teslim eidlinceye kadar sandık başında olmaları ve sahip çıkmaları önemlidir.
— Ben bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini ümit ediyorum.
- Bu düzeysizlikte bir seçim kampanyası hiç yaşanmadı. Şimdi söz milletin, milletin sözüne saygı duyacağız
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tutanaklar YSK’ya teslim edilinceye kadar örgüte ‘sandık başında olun’ çağrısı yapan Öztrak; “Bu düzeysizlikte bir seçim kampanyası hiç yaşanmadı. Şimdi söz milletin, milletin sözüne saygı duyacağız” pic.twitter.com/bqzNYCBVlN— Gözde Ocak (@gozde__ocak) March 31, 2019
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