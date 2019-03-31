İmamoğlu: Öndeyiz, hakkımı yedirtmem

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoglu "Süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendi sistemizdeki sayı yükseliyor. Saat 20:30 itibariyle, kendi sistemizdeki verilere göre sandıkların 27.6'sı açıldı. Şu anda oyum yüzde 53.2. Rakibimin de 44.1" dedi.

Anadolu Ajansı verilerini hatırlatan İmamoğlu "YSK'yı, Anadolu Ajansı'nı şeffaf ve hassas olmaya davet ediyorum. Verilerini kontrol etmelerine, toplumu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU: OY ORANIM YÜZDE 52.42, HAKKIMI YEDİRTMEM

Saat 21.00'da yeniden kameralar karşısına geçen İmamoğlu, YSK ve AA'nın manipülasyon yaptığını yineledi. "Ahlaklı olun. Hak yemem hakkımı da yedirtmem" diyen İmamoğlu, "Açılan sandık oranı yüzde 36. Benim oyum yüzde 52.42. rakibiminki de yüzde 44" dedi. CHP adayı İmamoğlu, sandık görevlilerine de "Yerinizi terk etmeyin" çağrısı yaptı.

ATV, STAR TV, KANAL D, CNN TÜRK VE NTV YAYINLAMADI

Bu arada İmamoğlu'nun açıklamasını ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, CNN Türk ve NTV yayınlamadı.