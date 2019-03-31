CHP: YSK veri akışını kesti

Öztrak yaptığı açıklamada "Yarım saati aşkın bir süredir YSK'dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK'ya gidiyorlar. Sorunun çözüleceğini umut ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Gerekçesine güncelleme diyorlar, bu ne demek, anlayabilmiş değiliz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

“Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar. Sorunun çözüleceğini umut ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Gerekçesine güncelleme diyorlar, bu ne demek, anlayabilmiş değiliz.” pic.twitter.com/1T2vd6XxvO — Gözde Ocak (@gozde__ocak) March 31, 2019