AK Parti Şırnak'ta kutlamalara başladı

Vatandaşlar daha sonra havai fişekler atarak halay çekti. Bazı vatandaşlar ise konvoy eşliğinde şehir turu attı.
31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Yarka Cumhur İttifakı adına aday olurken, CHP'den Osman Can da Millet İttifakı adına seçimde yarıştı.
HDP'den Hişar Osal, DSP adına Altay Kırımlı, Saadet Partisi adına Orhan Ürün, TKP adına Seher Demiroğlu ve BTP adına da Emel Vurmaz, Şırnak Belediye Başkanlığı için aday oldu.
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