CHP İstanbul'da Çatalca ile Silivri'yi kaybetti

2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'nin birinci parti olarak çıktığı İstanbul Silivri'de bu kez MHP kazandı. Sandıkların yüzede 72.51'inin açıldığı Silivri'de birinci sırada MHP adayı Volkan Yılmaz bulunuyor. CHP ayrıca 2014'te yüzde 10 farkla kazandığı Çatalca'yı da kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 47.81'lik oy oranıyla seçimlerin galibi oldu.

İstanbul'da MHP'nin Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandığı tek ilçe olan Silivri'de daha önceki seçimlerde CHP kazanıyordu.

CHP'nin Silivri adayı Özcan Işıklar ise, Yılmaz'ın yaklaşık 5 puan gerisinde kalarak yüzde 43.27'lik bir oy oranına sahip oldu.

2014'TE YÜZDE 10 FARKLA KAZANILAN ÇATALCA KAYBEDİLDİ

Öte yandan sandıkların yüzde 95.58'inin açıldığı Çatalca'da da CHP'nin kaybettiği görüldü.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Adayı Mesut Üner yüzde 44.5 ile belediyeyi kazandı. CHP'nin adayı Cem Kara ise yüzde 46.2 ile ikinci sırada yer aldı.

2014 Mahalli İdareler Seçim'inde CHP Çatalca'da yüzde 44.5 oy ile belediyeyi kazanan parti olmuştu. AK Parti ise yüzde 35.5 oy almıştı.