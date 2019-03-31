HDP Diyarbakır’da kutlamalara başladı

Seçim sonuçlarının merak edildiği merkezlerden biri olan Diyarbakır'da HDP adayları Selçuk Mızraklı ile Hülya Alökmen Uyanık, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı ve kayyum olarak atanan Cumali Atilla büyük bir farkla geçerken, HDP oylarını Diyarbakır'da arttırmış oldu. Oy sayımı devam ederken yüzlerce kişi HDP iş binası önünde toplanarak kutlama yapmaya başladı.

Seçim sonuçlarını takip etmek üzere il binası önünde toplanan halk, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutlama yapıyor. Havai fişeklerle meşalelerin yakıldığı il binası önünde, halaylar çekilirken kitlenin sayısı giderek artıyor.

Alana gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu sizin başarısızdır, Türkiye halklarının başarısıdır" diyerek teşekkür etti.