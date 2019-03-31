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01:00 01 Nisan 2019
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    İYİ Parti lideri Meral Akşener Mersin mitinginde

    Akşener: Sandık mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı. Akşener seçim sonuçlarına ilişkin, "Sandık mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır" dedi.

    CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Atmaca
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    Akşener'in açıklamaları şöyle:

    — Seçilen tüm kardeşlerimi parti ayrımı gözetmeksizin tebrik ediyorum. Sandık milli iradenin tecellisindeki en önemli adrestir. Bu adres bugün itibariyle mesajını vermiş ve iktidar partisini uyarmıştır. İlk günden bu yana altını çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu.

    — 31 Mart seçimlerinin sonuçları siyasette rekabetin önemini gösterecektir. Millet İttifakı başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar vatandaşın derdiyle uğraşmak zorunda kalır. Bugünden itibaren iktidar partileri milletin sesine kulak vermek zorundadır. Türk milletinin bir demokrasi kültürü vardır. Millet kötü gidişe dur demek için iktidar partilerinin kulağını çekmiştir. Bu seçimin galibi Millet İttifakıdır. Bugünden itibaren yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamalıdır.

    'TEHDİT DEĞİL, CESARET KAZANDI, SEÇİMİN EN KIYMETLİ SONUCU BUDUR'

    Binali Yıldırım
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık
    - Bu seçimde nifak değil birlik kazandı, düşmanlık değil sevgi kazandı, tehdit değil cesaret kazandı. Tenceresini kaynamayan kadınlar, ürünü para etmeyen çiftçi kazandı. Maaşı kuşa dönen işçi, memur kazandı. Bu seçimde düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tehdit değil, cesaret kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur. Bu milletin çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Abartılı seçim kutlamalarından kaçının. Komşunuzu incitmeyin. Bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. İyi kentler, yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar için tüm gücümüzle çalışacağız.

    — Sayın cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum. Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren kırdığınız kalpleri tamir edin. Daha görev süreniz var. Bu süreyi seçimden çıkan dersle iyi geçirin. Milletimize kibirle yukarıdan bakmaya devam ederseniz bilin ki Türk milleti sahipsiz değildir. Atacağınız her doğru adımda destekleyeciğimizi bilin.

    — Uşak ve Balıkesir'de adaylarımız öndedir. Algı operasyonu yapılmak istenmektedir.

    — Türkiye'deki herkesin gözü, İstanbul'daki sandık sonuçlarının üzerindedir. İmamoğlu henüz açılmamış sandıkların sonuçlarıyla kazanmış olacaktır.

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    Etiketler:
    İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
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