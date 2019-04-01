Perinçek: AK Parti'nin devam etme şansı yok

© AA / Hikmet Faruk Başer Perinçek: Bu seçim yalnızca belediye seçimi değil, bir karar seçimi

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulunan Perinçek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ekonomideki iflas, seçim sonuçlarına da yansıdı. Türkiye'nin önünde hükümet, iktidar sorunu var. Artık Türkiye'yi AK Parti tek başına yönetemez. Önümüzdeki ekonomik sarsıntılara bakıyoruz. Türkiye, ağır bir durumla karşı karşıya. Çok ciddi bir uyarı, bu. Öte yandan bir tane olumlu nokta var. HDP oylarının Güney Doğu illerimizde düşmesi. Bölücülük kaybediyor. AK Parti iktidarının sonu geldi. Türkiye, önümüzdeki dönem iktidar arayışlarına girmiştir.

AK Parti'nin oy kaybetmesi, AK Parti'nin bu ekonomik gidişat karşısındaki çaresizliği, CHP'ye yaramış oluyor. CHP, tarihi bir fırsatı da tam anlamıyla değerlendirememiştir. CHP'nin HDP ile ve İyi Parti ile ittifak siyaseti, ona kazandığı oyların önemli bir kısmını da kaybetmiş gösteriyor.

Göreceksiniz, buradan söylüyorum AK Parti iktidarının devam etme şansı yok. Cumhurbaşkanlığı sistem içerisinde bir çözüm yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi veya Cumhurbaşkanının istifası dışında görülen bir çözüm yok. Türkiye, büyük bir karar verecek. Türkiye, çalkantılı bir döneme giriyor.

Türkiye, parlamenter sisteme dönecek."