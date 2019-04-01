Erdoğan: Ankara ve İstanbul'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, halkımız büyükşehirleri verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından partisinin genel merkezinde balkon konuşması yaptı.
"AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4.5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz."
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 'balkon konuşması' yapıyor. https://t.co/pcnk97xubO— AA Canlı (@AACanli) 31 марта 2019 г.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'ŞAHSIM DAHİL HİÇ KİMSE DAVAMIZDAN BÜYÜK DEĞİL'
— Ankara'da ve İstanbul'da ilçelerin çoğu AK Parti'de ya da Cumhur İttifakı'nda; halkımız büyükşehir belediyesini verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir. Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir.
— Önümüzdeki dönem, hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, tahkir etme değil, ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz.
'İÇİNDE MİLLETİN OLMADIĞI SİYASETİN SONU FAŞİZME ÇIKAR'
— 4.5 yıl seçim yok. Ne yapacağız, hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak.
'YALAN YANLIŞ VAATLERDE BULUNANLAR BUYURSUNLAR, NASIL YÖNETECEKLER GÖRECEĞİZ'
— Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında, hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)