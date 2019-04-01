Van'da sandıkların yüzde 98'i açıldı: HDP'nin adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı önde

Van'da sandıkların yüzde 98'i açıldı. HDP'nin adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı yüzde 52.85 oy oranı ile ilk sırada.

© AA / Binnur Ege Gürün Muş'ta sandıkların tamamı açıldı: AK Parti adayı Feyat Asya yüzde 34.74 ile kazandı

Van Büyükşehir Belediyesi seçiminde sandıkların yüzde 98'i açıldı.

HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı yüzde 52.85 ile önde. AK Parti'nin adayı yüzde 41.34 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor.

Sonuçlar şu şekilde:

— Açılan Sandık Oranı: Yüzde 98

— HDP: Bedia Özgökçe Ertan/Mustafa Avcı: Yüzde 52.85

— AK Parti: Necdet Takva: Yüzde 41.37

— CHP: Nurettin Beyaz: Yüzde 1.89

— Saadet Partisi: Fethullah Erbaş: Yüzde 1.88

— İYİ Parti: Yüzde 1.15