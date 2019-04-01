Van'da sandıkların yüzde 98'i açıldı: HDP'nin adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı önde

Van Büyükşehir Belediyesi seçiminde sandıkların yüzde 98'i açıldı.
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HDP Belediye Eşbaşkan Adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı yüzde 52.85 ile önde. AK Parti'nin adayı yüzde 41.34 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor.
Sonuçlar şu şekilde:
— Açılan Sandık Oranı: Yüzde 98
— HDP: Bedia Özgökçe Ertan/Mustafa Avcı: Yüzde 52.85
— AK Parti: Necdet Takva: Yüzde 41.37
— CHP: Nurettin Beyaz: Yüzde 1.89
— Saadet Partisi: Fethullah Erbaş: Yüzde 1.88
— İYİ Parti: Yüzde 1.15
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