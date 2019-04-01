Bayer: Seçmen siyasete ayar verdi, seçimin galibi MHP

Yalçın Bayer, Hürriyet'te "Seçmen siyasete ‘ayar' verdi… Bu seçimin galibi: MHP" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul'da CHP'nin AKP'nin elindeki Küçükçekmece ve Esenyurt'u alması CHP açısından önemli bir başarı sayılıyor" ifadesini kullandı.
Bayer şöyle devam etti:
KADIKÖY VE BAKIRKÖY'DE OY KAYBI
Başkan adaylığı baştan MYK'dan çıkmayan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, dünürü Muharrem İnce'nin büyük bir miting desteğine rağmen kazanamaması, iki senedir kanserle mücadele eden ve kampanya süresinde hastanede yattığı için sahaya çıkamayan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın kaybetmesi CHP çevrelerinde şok etkisi yarattı. CHP'nin Bakırköy ve Kadıköy'de oy kaybetmesi dikkat çekti.
Trakya'da CHP Tekirdağ ve Edirne'de belediyeyi aldı; ancak CHP'den aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ‘bağımsız' aday oldu. İddialı bir kampanya yürüten ve daha önce milletvekilliği de yapan Kesimoğlu, MHP'nin adayı Derya Bulut ile yakın oy sağladıklarından ötürü itirazlar yoğunlaştı. Sonucun sabaha karşı belli olması bekleniyor. Tekirdağ'ın 12 ilçe belediye başkanlığı üç kayıp verdi. Süleymanpaşa, Hayrabolu, Kapaklı'yı AKP kazandı.
Milas'ta CHP'den AKP'ye geçen Barış Sayrak, belediye başkanı Muhammet Tokat'a karşı başarılı olamadı. Fethiye, Bodrum ve Marmaris başkanlıkları CHP, Yatağan'ı ise CHP'den AKP aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu'da HDP üzerindeki politikaları tuttu, ama büyükşehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da ise ters tepti."
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