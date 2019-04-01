Bayer: Seçmen siyasete ayar verdi, seçimin galibi MHP

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, dün yapılan yerel seçimin sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Seçmenin siyasete ayar verdiğini ifade eden Bayer, seçimin galibinin MHP olduğu görüşünü dile getirdi.

Yalçın Bayer, Hürriyet'te "Seçmen siyasete ‘ayar' verdi… Bu seçimin galibi: MHP" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul'da CHP'nin AKP'nin elindeki Küçükçekmece ve Esenyurt'u alması CHP açısından önemli bir başarı sayılıyor" ifadesini kullandı.

Bayer şöyle devam etti:

© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration Seçim sonrası dolarda son durum

"CHP, bir dönem sonra Antalya'da Menderes Türel'in elinden başkanlığı ikinci kez aldı. Ordu Büyükşehir'i eski Enerji Bakanı Hilmi Güler kazandı; 19 ilçeyi de yine AKP adayları aldı. Yerel yönetimden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bölgesine hiçbir etkisi olmadı. Büyükşehir başkanlığı ve iki dönem milletvekilliği yapan Torun'un, memleketi Ulubey'de kendi belirlediği aday Kani Ergün başarılı olmadı. CHP'nin aldığı tek yer Ordu-Giresun Havalimanı'nın bulunduğu Gülyalı ilçesi oldu. Yeni başkan Ulaş Taka (28) Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını kazandı. Ürgüp'te iki dönem Belediye Başkanlığı yapan bu kez CHP adaylığında başarılı olamadı.

KADIKÖY VE BAKIRKÖY'DE OY KAYBI

Bakırköy'de CHP'li Dr. Bülent Kerimoğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı ve ikinci kez başkan oldu. Eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, İYİ Parti'den ancak 2 bin oy sağlayabildi. MHP, AKP'ye oy taşıyamadı. Şişli'de Mustafa Sarıgül en başarısız dönemini yaşadı. CHP yüzde 48 oy alırken, Sarıgül yüzde 27'de kaldı. Yani beklediği 70 bin oyun ancak 30 binini sağlayabildi. Kartal, Maltepe ve Ataşehir belediyeleri CHP'liliğini korudu.

Başkan adaylığı baştan MYK'dan çıkmayan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, dünürü Muharrem İnce'nin büyük bir miting desteğine rağmen kazanamaması, iki senedir kanserle mücadele eden ve kampanya süresinde hastanede yattığı için sahaya çıkamayan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'nın kaybetmesi CHP çevrelerinde şok etkisi yarattı. CHP'nin Bakırköy ve Kadıköy'de oy kaybetmesi dikkat çekti.

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Trakya'da CHP Tekirdağ ve Edirne'de belediyeyi aldı; ancak CHP'den aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ‘bağımsız' aday oldu. İddialı bir kampanya yürüten ve daha önce milletvekilliği de yapan Kesimoğlu, MHP'nin adayı Derya Bulut ile yakın oy sağladıklarından ötürü itirazlar yoğunlaştı. Sonucun sabaha karşı belli olması bekleniyor. Tekirdağ'ın 12 ilçe belediye başkanlığı üç kayıp verdi. Süleymanpaşa, Hayrabolu, Kapaklı'yı AKP kazandı.

Milas'ta CHP'den AKP'ye geçen Barış Sayrak, belediye başkanı Muhammet Tokat'a karşı başarılı olamadı. Fethiye, Bodrum ve Marmaris başkanlıkları CHP, Yatağan'ı ise CHP'den AKP aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu'da HDP üzerindeki politikaları tuttu, ama büyükşehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da ise ters tepti."