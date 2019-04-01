Bursa'da baba oğul yarışında kazanan belli oldu

Babasının elini öpen Zafer Sevinç, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunurken, baba Ali Sevinç ise "İnşallah oğlum kazansın" dedi.
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Saat 17.00 itibari ile sandıkların kapanmasıyla sayım başladı. 7 adayın bulunduğu mahallede 210 seçmenden 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç, Heceler Mahallesi'nin yeni muhtarı olurken babası Ali Sevinç ise 20 oy alabildi.
Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç arasındaki küslük sona ererken, Ali Sevinç, kendisine fark atarak muhtar olmayı hak eden oğlunu tebrik etti.
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