CHP'li Salıcı: Binali Bey'i Ankara'ya götürmeye geldik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla çok sayıda MYK, PM üyesi ve milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde götürdüğü İstanbul'a çıkarma yaptı.
Saat 10:00// An itibariyle Chp; MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri ve tüm örgütüyle İstanbul'daki seçim kurullarının tamamında nöbettedir. İstanbul halkının iradesi yerini bulana kadar #Uyumayacağız!— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) 1 апреля 2019 г.
#MartınSonuBaharOldu
'İSTANBUL HALKININ İRADESİ YERİNİ BULANA KADAR UYUMAYACAĞIZ'
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gelişmeleri yakından izleyen Salıcı, İstanbul'a gidiş için, "Milletvekillerimiz Binali Bey'i alıp Ankara'ya götürmeye geldi" dedi.
Çok sayıda milletvekilimizle İstanbul İl Koordinasyon Merkezimize geldik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2019
YSK'nın sonuçları kabullenmesiyle büyük bir sevinç hakim oldu. Ancak hızla görev yerlerimize dağılıyoruz.
Son itiraz da sonuçlanana kadar sandıklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.#MartınSonuBaharOldu pic.twitter.com/aZhwNou5HO
İstanbul seçim sonuçlarının neden henüz ortaya çıkmadığını değerlendiren Salıcı şunları söyledi:
'ELİMİZDE ISLAK TUTANAKLAR VAR'
Salıcı sonuçlarla ilgili "Tebrik telefonu dışında bir şey kabul etmiyoruz" dedi.
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