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    Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim, oy

    CHP'li Salıcı: Binali Bey'i Ankara'ya götürmeye geldik

    © REUTERS / Kemal Aslan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1142)
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    CHP'nin İstanbul'da yerel seçim başarısının ardından CHP'liler çıkartma yaptı. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gelişmeleri yakından izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul'a gidiş için, "Milletvekillerimiz Binali Bey'i alıp Ankara'ya götürmeye geldi" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla çok sayıda MYK, PM üyesi ve milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde götürdüğü İstanbul'a çıkarma yaptı.

    'İSTANBUL HALKININ İRADESİ YERİNİ BULANA KADAR UYUMAYACAĞIZ'

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA /
    YSK Başkanı Güven: İstanbul'da İmamoğlu önde, AA benim müşterim değil
    ​Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul'a giden Oğuz Kaan Salıcı sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Saat 10:00// An itibariyle CHP; MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri ve tüm örgütüyle İstanbul'daki seçim kurullarının tamamında nöbettedir. İstanbul halkının iradesi yerini bulana kadar #Uyumayacağız!" dedi.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gelişmeleri yakından izleyen Salıcı, İstanbul'a gidiş için, "Milletvekillerimiz Binali Bey'i alıp Ankara'ya götürmeye geldi" dedi.

    ​İstanbul seçim sonuçlarının neden henüz ortaya çıkmadığını değerlendiren Salıcı şunları söyledi:

    'ELİMİZDE ISLAK TUTANAKLAR VAR'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    İstanbul'un ilçelerinde kazananlar
    "Şu an YSK'nın kendi verilerini doldurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onu da biz sağlıyoruz çünkü ayak diriyorlar. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var ama ilçe seçim kurulları kendilerinde olmadığını iddia ediyor. Bizim 'fotokopisini verelim, hakim aynısıdır diye mühürlesin alsın' önerimizi kabul etmiyorlar. Islak imzalı tutanakları istiyorlar ama bunları vermemiz mümkün değil. Dün geceden beri bütün açıklamalarda 28-30 bin bandında konuşuyoruz. Rakamlar hala aynı. İtiraz edeceklerini söylüyorlar. İtirazlarını yapsınlar. Herkes elindekini döksün. Bu seçim bitti. Tutanakların elimizde olduğunu onlar da biliyor."

    Salıcı sonuçlarla ilgili "Tebrik telefonu dışında bir şey kabul etmiyoruz" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1142)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Gazete Duvar, YSK, CHP, Nergis Demirkaya, Ekrem İmamoğlu, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ankara
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