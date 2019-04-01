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17:50 01 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    İstanbul İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1153)
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    İstanbul'da oy sayım işlemleri tamamlandı. İl Seçim Kurulu verilerine göre CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 116 oy alırken, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 4 milyon 145 bin 708 oy aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışıyla ilgili İstanbul'da oy sayma işlemleri tamamlandı. İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

    Binali Yıldırım
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Yıldırım: İstanbul'da sayım sürüyor, İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor
    10 milyon 560 bin 963 seçmenin yer aldığı İstanbul'da 8 milyon 866 bin 563 seçmen oy kullandı. Bu oylardan 8 milyon 547 bin 5'i geçerli sayılırken, 319 bin 558 oy ise geçersiz kabul edildi.

    Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 116 oy, AK Parti adayı Binali Yıldırım 4 milyon 145 bin 708 oy, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar 103 bin 300 oy, DSP adayı Muammer Aydın 30 bin 766 oy, BTP adayı Selim Kotil 27 bin 232 oy, DP Adayı Ersan Gökgöz 24 bin 168 oy, Vatan Partisi Mustafa İlker Yücel 20 bin 667 oy, TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 499 oy, bağımsız aday Özge Akman 2 bin 452 oy, Bağımsız aday Doğan Duman 2 bin 2 oy ve bağımsız aday Aysel Tekerek bin 520 oy aldı.

    Sonuçlara göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 48.79 olurken Yıldırım ise 48.50 olarak yer aldı. Verilere göre İmamoğlu seçimi 24 bin 408 oy ile önde kapattı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1153)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Saadet Partisi, BTP, TKP, DP, Vatan Partisi, AK Parti, CHP, Necdet Gökçınar, Aysel Tekerek, Doğan Duman, Özge Akman, Zehra Güner, Selim Kotil, Muammer Aydın, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İstanbul
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