Gözaltına alınan Bucak, adli kontrol şartıyla serbest

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, AK Partili belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp serbest bırakılan Mehmet Fatih Bucak, gece saatlerinde tekrar gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bucak ve diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, Bucak ise dün gözaltına alınmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)