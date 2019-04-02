HDP'li Ziya Pir: Kayyum, belediye binasını emniyete hibe etmiş, şu an belediye binası yok

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde AKP'nin atadığı kayyum, belediye binasını emniyete hibe etti.
Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan HDP'li vekil Ziya Pir, "Kayyum, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok!" dedi.
Daha kötüsü var:— Ziya Pir (@ziyapir) 1 Nisan 2019
Kayyum, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin belediye binasını emniyete hibe etmiş. Şu an belediye binası yok! https://t.co/W0CSCmbgyC
Ayaz, "Mevcut yerde değil hizmet vermek misafirlerimizi bile ağırlayamayız. Bu nedenle mazbatadan sonra tebrik kabullerini, Kadın Merkezi Birimi önünde kuracağımız çadırlarda yapacağız" dedi.
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