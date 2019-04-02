AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim

© AA / Muhammed Enes Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Yaklaşık 2 bin 675 oy YSK'da sıfır olarak görünüyor Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem fazla abartmış olmam.

'ANLATILDIĞI VE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL'

* Baştan beri diyoruz ki İstanbul’da durum hiç anlatıldığı ve görüldüğü gibi değildir; çünkü kendi verilerimize güveniyoruz. Verileri bir sisteme aldık, baştan beri çok hızlı sonuçlara ulaştığımızı söylüyoruz, hata ve eksiklikleri de bu sistem üzerinden kolay belirleyelim diye istemiştik.

* Hemen sürece ilişkin hazırlıklar yapıldı daha ilk incelemede çok ilginç verilerle karşılaştık. Daha ilk incelemelerden itibaren söyleyebiliriz ki çok büyük hatalar ve usulsüzlükler var.

'SANCAKTEPE MANİDAR'

* Sancaktepe'de bizim büyükşehir oylarının yeniden sayılması yönündeki talebimiz reddedilirken, CHP'nin ilçe oylarının sayılması talebi kabul edildi. Ne kadar manidar değil mi?

'ARADAKİ FARK 20 BİNE DÜŞTÜ'

* İstanbul'da 29 bine kadar çıkan fark şu anda 20.509’a inmiştir. Bu daha da düşecek, düşmeye devam edecek. Ayrıca sadece elimdeki bu kağıtlarda yanlış yazılmış 7646 oy var.. Bağcılar'da çok sayıda usülsüzlük var.

© AA / Binnur Ege Gürün AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti: 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük var

* Verilere bakan bize karşı çekilen bu usulsüzlüğü ve operasyonu anlar. Biz partilere diyoruz ki gelin bu süreci şeffaf bir şekilde yönetelim. Biz milli iradenin doğru bir şekilde gerçekleşmesi arzusundayız. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Biz verilerimize ve sistemimize güveniyoruz, gerçek ortaya çıksın istiyoruz.

* Gerektiğinde suç duyurusunda bulunacağız.