YSK tedbir kararını kaldırdı: İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak

© AA / Aytaç Ünal AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Aradaki fark hızlı bir şekilde azalıyor

Yüksek Seçim Kurulu Sadi Güven başkanlığında olağanüstü toplandı.

Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı öğrenildi. Toplantıdan çıkan karara göre YSK, İstanbul'da oyların yeniden sayımını durduran kararı kaldırdı.

YSK, tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin gerekçesinde "298 sayılı kanunun 118. maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğini" ifade etti.

YSK'nın bu kararı oy birliğiyle kabul edildi. Sayıma başlanan yerlerde sayımın sonuçlandırılması gerektiğine ise oy çokluğuyla karar verildi.

İstanbul'da oyların yeniden sayıldığı 7 ilçede kaç geçersiz oy var? https://t.co/khsNksJ849 pic.twitter.com/54W2sdu61j — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 3, 2019

© AA / İbrahim Erikan İstanbul'da oyların yeniden sayımı durduruldu

YSK'nın kararının ardından Twitter'dan bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "YSK, İstanbul İl Seçim Kurulunun sayımları durdurma kararını kaldırdı. Başlayan sayımlar sürecek, henüz başlamayan sayımlar için İl Seçim Kurulu kararı beklenecek. Kimse merak etmesin, sonuç değişmeyecek" dedi.

YSK, İstanbul İl Seçim Kurulunun sayımları durdurma kararını kaldırdı. Başlayan sayımlar sürecek, henüz başlamayan sayımlar için İl Seçim Kurulu kararı beklenecek. Kimse merak etmesin, sonuç değişmeyecek. #16MilyonKazandı — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) April 2, 2019

CHP milletvekili Mahmut Tanal ise "Yüksek seçim kurulu, İstanbul il seçim kurulunun kararını bozdu. Sayım İşlemleri kaldığı yerden devam edecek. Demokrasi nöbetimiz devam ediyor" paylaşımını yaptı.

Yüksek seçim kurulu;İstanbul il seçim kurulunun kararını bozdu.Sayım İşlemleri kaldığı yerden devam edecek.



DEMOKRASİ NÖBETİMİZ DEVAM EDİYOR. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 2, 2019

İstanbul'da AK Parti'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru sonrası CHP'den hamle gelmiş ve sayım durdurulmuştu.

Bu karar ile Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlatılan yeniden sayım işlemine son verilmişti.