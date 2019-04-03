'CHP'nin kazandığı belediyelerin toplam nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 49'unu oluşturuyor'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Zeyrek, "Rakamları araştırırken bir başka detay daha dikkatimi çekti. CHP'nin 31 Mart'ta kazandığı belediyelerin toplam nüfusu ülke nüfusunun yüzde 49'unu oluşturuyormuş. Yani nüfusun yarısını CHP'li başkanlar yönetecekmiş" dedi.

Deniz Zeyrek, "Ağlak ağlak gezmeyin, dürüst olun derken" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu seçimin bir çok ilginç sonucu var ama en tuhaf sonuçlarından biri ‘seçim güvenliği' konusunda tabanına bile güven veremeyen CHP'nin, AK Parti tarafından ‘seçim usulsüzlüğü' yapmakla itham edilmesi oldu. AK Parti'lilerin ‘CHP oy usulsüzlüğü yapmış, AK Parti mağdur olmuş' yaklaşımını izledikçe ‘Nereden nereye' demeden edemiyorum" ifadesini kullandı.

Zeyrek şöyle devam etti:

"Yüzde 74'e yakın oyla yeniden seçilen CHP'li Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen seçimden önce ‘1963'ten beri Ankara'yı alan İstanbul'u da alıyor' demişti.

Haklı çıktı. Dünkü sohbetimizde şu tespiti yaptı:

‘CHP 31 Mart yerel seçimlerinde 1989'da SHP'nin aldığından fazla oy aldı' dedi.

89 seçimleri SHP için efsaneydi. İnanmakta zorlandım. Kontrol ettim, gerçekten de o tarihte SHP'nin oy oranı yüzde 28,7 iken, son seçimde yüzde 31'i bulmuş.

Rakamları araştırırken bir başka detay daha dikkatimi çekti.

CHP'nin 31 Mart'ta kazandığı belediyelerin toplam nüfusu ülke nüfusunun yüzde 49'unu oluşturuyormuş.

Yani nüfusun yarısını CHP'li başkanlar yönetecekmiş.

Bu büyük bir sorumluluk. 1989'da gelen SHP, başkanların başarısızlığı nedeniyle 1994 seçimlerinde fiyasko yaşamıştı.

Tarihin tekerrür etmemesi için, girdikleri her seçimde oylarını hissedilir şekilde artıran başkanların (Mesela Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Çankaya'da Alper Taşdelen, Yenimahalle'de Fethi Yaşar) yolu izlenebilir.

Her şey net bir şekilde ortada: Hizmet alan vatandaş, partisine bakmadan başkanına sahip çıkıyor, yeniden seçiyor."