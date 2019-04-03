Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: Herkes YSK'ya güvensin

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bize yapılan şikayet başvurularını YSK'ya gönderdik. Herkes YSK'ya güvensin, oradan çıkacak olan sonuç adil ve hukuki bir sonuç olacaktır" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçim öncesince Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) şikayet başvurusunda bulunulduğunu söyledi.

Malkoç, "Anayasanın hükmü çok açık, Türkiye'de seçimlerin hazırlanması ve yürütülmesinde tek yetkili kurum Yüksek Seçim Kurumu. Dolayısıyla bize yapılan başvuruları biz YSK'ya gönderdik" diye konuştu.

YSK'nın dünyaya örnek kurumlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Malkoç, şöyle devam etti:

"Şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin çok güçlü kurumları var. Türkiye'de seçim konusunda dünyaya örnek olacak bir kurumu var, Yüksek Seçim Kurumu. Elbette sonuçlara itirazlar olacaktır, elbette farklı görüşler ortaya çıkacaktır ama ben YSK'da iki yıl çalıştım. Herkes YSK'ya güvensin, oradan çıkacak olan sonuç adil ve hukuki bir sonuç olacaktır. Nasıl ki TSK Türkiye'ye yapılacak saldırılarda güçlü bir kurumsa, seçim alanında dünyaya örnek kurumlarımızdan birisi de Yüksek Seçim Kurumu'dur."