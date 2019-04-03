AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li başkan, makam odasının kapısını söktürdü

Çanakkale Bayramiç'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanarak AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Mert Uygun, mazbatasını alarak göreve başladı.

© Fotoğraf : İHA Muhtarlığı kazanamayınca oyun parkını söktü

Yeni Belediye Başkanı Uygun'un göreve başlaması nedeniyle belediye binası önünde tören düzenlendi. Kurban kesildikten sonra dualarla belediyeye giren Uygun, makam odasının kapısını söktürdü.

CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri ile ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Uygun, ardından makam koltuğuna oturdu.

Uygun, "Seçimlerden önce halkımıza söz vermiştik. Halkımızın oyları ile iktidara geldiysek, halkımız ile ilişkilerde aramızda kapılar olmamalı, her şey şeffaf olmalı. Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek. Onun için makam odasının kapılarını hep birlikte çıkardık. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık. Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek" dedi.