İmamoğlu ile Soyer İzmir'de ortak basın toplantısı yapacak

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP'li Tunç Soyer ile yine resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yarışı önde bitiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, yarın İzmir'de ortak basın toplantısı yapacak.