İmamoğlu ile Soyer İzmir'de ortak basın toplantısı yapacak

Saat 17.00'te yapılacak olan toplantının ardından, Soyer ve İmamoğlu saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasına katılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'li Soyer mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın İzmir'de misafirimiz oluyor. Perşembe günü saat 18:00'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmak dileğiyle" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın İzmir’de misafirimiz oluyor. Perşembe günü saat 18:00’de Cumhuriyet Meydanı’nda buluşmak dileğiyle. pic.twitter.com/zeArpJ0hOW— Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 3, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)