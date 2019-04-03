AK Partili Sayan: Turuncu devrim şahlanacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız o şehri (İstanbul'u) yıldız şehir yaptı ya. Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı'nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den belediye meclis üyeliğini kazananlar için Halk Eğitim Merkezi salonunda mazbata töreni gerçekleştirildi.

'CABAS'A AĞRI'NIN NE OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

Mirgün Cabas'ın Ağrı'yı kötü gösterdiğini ifade eden Sayan, "Ona Ağrı'nın ne olduğunu göstereceğiz. Ağrı bir denizdir, bir okyanustur. Haddini bilmeyen, kendini bilmeyen gazeteci müsveddesinin Ağrı'ya hakaret etmesi, hakir görmesi kabul edilebilecek bir durum değil." diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI'NIN TALEBESİYİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Ağrı'nın sorunlarını anlatıp yardım istediğini aktaran Sayan, halkın da gereken desteği verdiğini dile getirdi.

Ağrı'nın kötü kaderine "dur" diyeceklerini belirten Sayan, "Cumhurbaşkanımız İstanbul'da belediye başkanı olurken su yoktu ya, her tarafta çöp vardı ya… Cumhurbaşkanımız o şehri yıldız şehir yaptı ya… Ben de onun neferiyim. Cumhurbaşkanı'nın talebesiyim. İnşallah ben de burayı yıldız yapacağım" ifadesini kullandı.

'TURUNCU DEVRİM ŞAHLANACAK'

Herkese adaletli davranacağını, hata yapması halinde uyarılmak istediğini dile getiren Sayan, yarın Vali Süleyman Elban'dan görevi devralacağını bildirdi.

Sayan, "Cuma günü belediyenin kapılarını söküyoruz. Güvenlik nedeniyle oraya konulan x-ray cihazlarını da kaldırıyorum. Beni öldürecekse halkım öldürsün. Namertler öldürmesin. Onun için hep birlikte bu işi başaracağız. Bir devrim yapacağız. Zaten turuncu bir devrim yaptık. Haritada o rengi turuncuya çevirdik. Bunu mutlaka bir yere yazın, turuncu devrim şahlanacak".