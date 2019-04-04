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22:33 04 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    Seçim sonrası itiraz edilen sandıklarda durum ne?

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1272)
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    Yerel seçimler sonrası itirazlar sürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da yarışı önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Yıldırım ile arasındaki oy farkının 19552 olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ise "5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun 1641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı" dedi.

    AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
    © Fotoğraf : İHA
    AK Parti İstanbul Milletvekili Çamlı: Sonucun değişeceğine adım gibi inanıyorum
    31 Mart yerel seçimlerinin ardından başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı şehirlerde sonuçlara itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu oy sayım işlemleri devam ederken resmi açıklama yapmazken; parti temsilcileri sayımı yapılan sandıklarla ilgili son bilgileri paylaşıyor.

    İSTANBUL'DA 15 İLÇEDE ÖNCE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMINA DAHA SONRA DA TÜM OYLARIN YENİDEN SAYIMINA KARAR VERİLDİ

    İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede tüm oyların yeniden sayımına karar verdi.

    İl Seçim Kurulu'nun kararıyla, Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda tüm oylar yeniden sayılacak.

    CHP'nin itirazı üzerine YSK olağanüstü toplandı.

    Kartal, Silivri ve Çatalca'da İlçe Seçim Kurullarının kararıyla tüm oyların sayım işlemi ise devam ediyor.

    CHP: 'SONUCUN DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / İsa Terli
    İmamoğlu: 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti, aradaki fark 19 bin 552
    Ekrem İmamoğlu sonuçlara ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Aradaki fark 19 bin 552. Yani 20 binin üzerindeki rakamlardan buraya indi. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yaptığı simülasyonlara göre gün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi artı eksi 18-20 bin arasındaki bir farkla bu süreç sona erer" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Her 5 sandıkta AKP lehine en fazla 1 oy çıkıyor, sonucun değişmesi mümkün değil" diye konuştu.

    YARKADAŞ SAAT 21:00 İTİBARİYLE SOSYAL MEDYADAN BİLDİRDİ

    25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, saat 21:00 itibariyle YSK verilerinin son durumunu sosyal medyadan paylaştı.

    AK PARTİLİ YAVUZ: GEÇERSİZ OYLARIN 1641 ADETİ BİZİM LEHİMİZE ÇIKTI

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise basın açıklamasında şunları kaydetti:

    "Öncelikle maddi hataların düzeltilmesi için çalışmamızı yönlendirdik. İtirazlarımız sonuçlarında bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına bazı ilçelerde tamamının sayımına bazı ilçelerde de reddine karar verildi. Süreci devam ettiriyoruz.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / İslam Yakut
    AK Partili Yavuz: Düzeltilen oy sayısı 11 bin 109, göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak
    "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Geçersiz oylardan 121 sandıkta 64 oy AK Parti hanesine kaydedildi. Tüm sandıklar sayılsa bile Ekrem İmamoğlu kazanacak diyorlar. Bu kadar oy düzeltildi daha düzelteceklerim var. Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir".

    GEÇERSİZ OY TARTIŞMASI

    Pazar günü yapılan yerel seçimlerin YSK tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, yarışı Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım'ın 24 bin 408 oy önünde tamamladı.

    İstanbul'da AK Parti'nin itirazlarının temel gerekçesini "geçersiz oylar" oluşturuyor.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy" tespit ettiklerini söylemişti. CHP yetkilileri ise geçersiz oyların yeniden sayılmasının hukuki bir dayanağı olmadığını öne sürmüştü.

    ANKARA'DA 11 İLÇEDE OYLAR YENİDEN SAYILIYOR

    AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

    AK PARTİ GENEL SEKRETERİ ŞAHİN: ÖZHASEKİ'NİN OYLARI 1805 ARTTI

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki
    © AA / Erçin Top
    AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek: Özhaseki'nin oyları 1805 arttı, beklentilerimizi karşılamaktan uzak
    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

    MHP, KARS'TA YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

    MHP, Kars'ta seçim sonuçlarının iptali için başvuru yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Kars'ta HDP'nin adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı.

    Kars'ta 31 Mart seçimleri sonrası MHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeniden sayılan oylarla HDP'nin 17 oyunun arttığını söyleyen Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "MHP şimdi de Kars'ta seçimlerin iptali için il seçim kuruluna başvurdu" açıklaması yaptı.

    400 OY FARKININ OLDUĞU MUŞ MERKEZ'DE VE 3 OY FARKIN OLDUĞU MALAZGİRT'TE HDP'NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

    HDP, 31 Mart'ta Muş'ta yapılan mahalli idareler seçimleri için 1 Nisan ve 2 Nisan 2019'da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    HDP'nin Muş'ta seçim sonucuna yaptığı itiraz reddedildi
    HDP'nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti.

    HDP'li eşbaşkan adayı Sırrı Sakık İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini vermeden önce yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu durum atanan kayyumlardan farklı değildir. Halkın iradesi gasp edildi. Bu tutumdan vazgeçilsin. Hakkımızı kimseye vermeyiz. Sonuna kadar direneceğiz" demişti.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) açıkladığı verilerin gerçek olmadığını belirten Sakık 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini belirterek, "Bu hataların düzeltilmesi için İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. Toplamda 2 bin 500 oy geçersiz sayılmış. Geçersiz sayılan oyların çoğu bizlerin oyudur. Arkadaşlarımızın tespitiyle bizlerin oylarının bir kısmı bağımsızlara ve başka partilere kaydırıldığını tespit edilmiş. Bizler tüm bunlara itiraz ederek, tekrar sayım yapılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrıca HDP'nin 3 oy farkla kaybettiği Malazgirt seçimleri için yaptığı itiraz da reddedildi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1272)
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP, HDP, CHP, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Sırrı Sakık, Binali Yıldırım, Iğdır, Muş, İstanbul, Türkiye, Ankara
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