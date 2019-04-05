Görevdeyken oyunu artıran ilk 20 ilçe belediye başkanı

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'te "Oyunu artıranlar" başlığıyla yayımlanan analizinde "Görevde iken tekrar aday olan nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerin belediye başkanlarının oy artış oranları ölçülmüş. Tekrar seçilen bir belediye başkanı gönderdi, rakamları bir daha gözden geçirdim" ifadesi yer aldı.
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Haber şöyle devam etti:
"Buna göre oyunu en çok arttıran ilçeler Antalya'da; ilk sırayı da açık ara farkla Alanya ve Muratpaşa almış.
İlk 20'ye bakıldığında oyunu arttıranların 10'u CHP, 7'si AK Parti ve 3'ü de MHP'den seçilen ilçe başkanları.
İşte ilçelerin görevde iken oyunu attıran ilk 20 ilçe belediye başkanı şöyle:
- Adem Murat Yücel Antalya Alanya MHP: Yüzde 18.73
- Ümit Uysal Antalya Muratpaşa CHP: Yüzde 18.35
- Soner Çetin Adana Çukurova CHP: Yüzde 14.89
- Şükrü Sözen Antalya Manavgat CHP: Yüzde 11.17
- Muhittin Selvitopu İzmir Karabağlar CHP: Yüzde 11.16
- Enver Demirel Ankara Etimesgut MHP: Yüzde 9.72
- Hakan Tütüncü Antalya Kepez AK Parti: Yüzde 9.67
- Ahmet Ataç Eskişehir Tepebaşı CHP: Yüzde 9.33
- Alper Taşdelen Ankara Çankaya CHP: Yüzde 8.50
- Kazım Kurt Eskişehir Odunpazarı CHP: Yüzde 8.41
- A.Metin Genç Trabzon Ortahisar AK Parti: Yüzde 7.83
- Fethi Yaşar Ankara Yenimahalle CHP: Yüzde 7.46
- M. Ekrem Eşkinat Tekirdağ Süleymanpaşa CHP: Yüzde 7.45
- Ahmet H.Baltacı İstanbul Arnavutköy AK Parti: Yüzde 6.03
- Şevket Can Mersin Tarsus MHP: Yüzde 5.81
- Muhammed Subaşıoğlu Denizli M.Efendi AK Parti: Yüzde 5.15
- M. İhsan Tahmazoğlu Gaziantep Şahinbey AK Parti: Yüzde 4.85
- Şükrü Genç İstanbul Sarıyer CHP: Yüzde 4.66
- Erdoğan Top Samsun İlkadım AK Parti: Yüzde 3.68
- Temel Karadeniz İstanbul Küçükçekmece AK Parti: Yüzde 3.19"
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