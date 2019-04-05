Görevdeyken oyunu artıran ilk 20 ilçe belediye başkanı

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'te " Oyunu artıranlar " başlığıyla yayımlanan analizinde "Görevde iken tekrar aday olan nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerin belediye başkanlarının oy artış oranları ölçülmüş. Tekrar seçilen bir belediye başkanı gönderdi, rakamları bir daha gözden geçirdim" ifadesi yer aldı.

Haber şöyle devam etti:

"Buna göre oyunu en çok arttıran ilçeler Antalya'da; ilk sırayı da açık ara farkla Alanya ve Muratpaşa almış.

İlk 20'ye bakıldığında oyunu arttıranların 10'u CHP, 7'si AK Parti ve 3'ü de MHP'den seçilen ilçe başkanları.

İşte ilçelerin görevde iken oyunu attıran ilk 20 ilçe belediye başkanı şöyle: