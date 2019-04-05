'Komünist Başkan' Maçoğlu mazbatasını aldı

30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'nı kazanıp Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart seçiminde Tunceli'den aday oldu.
Mazbatasını alan Maçoğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Dün açıklama yapılmıştı verilecek diye. Alacağımızı biliyorduk aslında, sadece biraz gecikti. Böyle olmasaydı iyiydi" diye konuştu.
Öte yandan Maçoğlu'nun bugün düzenlenecek törenle belediyeyi devralacağı belirtildi.
#31M19 | Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldıktan sonra ilk açıklamasını yaptı. pic.twitter.com/qvM1flCEVu— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 апреля 2019 г.
Maçoğlu, Tunceli'de 17 bin 967 geçerli oyun 5 bin 887'sini alarak yüzde 32.77'yle belediye başkanı seçilmişti.
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