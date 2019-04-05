'Komünist Başkan' Maçoğlu mazbatasını aldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı olarak girdiği seçimde Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, mazbatasını bu sabah aldı.

30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'nı kazanıp Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart seçiminde Tunceli'den aday oldu.

Seçimi yüzde 32.77 oy oranıyla kazanan Maçoğlu, Tunceli'nin yeni belediye başkanı seçildi. Ovacık Belediyesi'ni halefine devreden Maçoğlu'na 'güvenlik' gerekçesiyle verilmeyen mazbatası bugün kendisine teslim edildi.

Mazbatasını alan Maçoğlu, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Dün açıklama yapılmıştı verilecek diye. Alacağımızı biliyorduk aslında, sadece biraz gecikti. Böyle olmasaydı iyiydi" diye konuştu.

​Öte yandan Maçoğlu'nun bugün düzenlenecek törenle belediyeyi devralacağı belirtildi.

Maçoğlu, Tunceli'de 17 bin 967 geçerli oyun 5 bin 887'sini alarak yüzde 32.77'yle belediye başkanı seçilmişti.