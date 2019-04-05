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    Alper Taş

    Sabah yazarı Tezel: Alper Taş Cihangirli elitist, beyaz Türklerin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini öğrenmiş oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1291)
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    Sabah yazarı Mevlüt Tezel, yerel seçimlerde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Ahmet Taş'ın "Cihangir'de katılım oranı yüzde 73'te kaldı" sözlerini hatırlatarak, "Taş böylece Cihangirli elitist, beyaz Türklerin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini öğrenmiş oldu. 'Bir oy bir oydur, herkes oy kullansın' derler, sonra sandığa gitmezler" dedi.

    31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız yüzde 49.86, CHP'li Alper Taş ise yüzde 43.99 oranında oy aldı.

    Alper Taş
    © Fotoğraf : Twitter
    Taş: Kazanmış gibi Beyoğlu sokaklarında çalışmaya devam edeceğiz
    Cihangirli seçmeni ve Kürt mahallelerindeki seçmenleri istedikleri düzeyde sandığa götüremediklerini dile getiren Taş, "Sahadaki çalışmamızı sandığa yansıtamadık. Farkın bu kadar olabileceğini düşünmedim. Farkın 8 bin değil 3 bin olacağını düşünüyordum. Ama 8 bin olması bana sürpriz oldu. Seçim kampanyasında 1. Bölge denilen Cihangir'deki katılım oranını yüzde 90'a çıkarmaktı ama yüzde 73'te kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

    Sabah yazarı Mevlüt Tezel 'Alper Taş'ı Cihangirliler mi yaktı?' başlığıyla bugün yayımlanan yazısında, Taş'ın değerlendirmelerini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

    "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Ahmet Taş, AK Parti adayı Ali Haydar Yıldız karşısında kaybetti. Yıldız seçimlerde yüzde 49.86 oy alırken; Alper Taş ise yüzde 43.99 oy aldı.

    Taş, '…Seçim kampanyasında 1. Bölge denilen Cihangir'deki katılım oranını yüzde 80'nin üzerine, yüzde 90'a çıkarmaktı ama yüzde 73'te kaldı' diyerek seçimi Cihangirliler yüzünden kaybettiğini ima etti.

    Taş böylece Cihangirli elitist, beyaz Türklerin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini öğrenmiş oldu. Ortamlarda, sosyal medyada "Bir oy bir oydur, herkes oy kullansın" derler, sonra kendileri gitmez sandığa.

    'HERKESTEN OY ALAYIM DERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLDU'

    Tabii Taş'ın kaybetmesine tek neden Cihangirlilerin sandığa gitmesi gösterilemez.

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Yarışa girdiğimiz zamanki 9 puanlık farkı kapattık
    Taş, ÖDP Genel Başkanıydı, CHP'den aday oldu, imam-hatipli komünist imajı çizdi, herkesten oy alayım derken belki de evdeki bulgurdan oldu!

    Aslında bu tartışmada karşı tez de sunabiliriz. Cihangir'in demografik yapısı son dönemde çok değişti. Önce dizi tayfası oyuncularının akınına uğrayan Cihangir, sanatçılar semti olarak anılmaya başlandı ama bu popülarite, ev ve kira fiyatlarını astronomik olarak artırdı. Bu da daha zengin insanların Cihangir'e gelmesine neden oldu.

    Cihangir'in popüler olmasının getirdiği kalabalıktan da sıkılan semtin eski sakinleri, evlerini yüksek fiyata satıp ya da kiraya verip Kadıköy başta olmak üzere Anadolu yakasındaki sakin semtlere yerleşmeye başladılar.

    Her şeyi geride bırakıp Akdeniz ve Ege'ye yerleşenler oldu. Özetle; Cihangir demografik yapısı sürekli değişiyor. Seçimde oy kullanmak yerine hafta sonu Paris'e uçanların sayısı artıyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1291)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Sabah gazetesi, CHP, Mevlüt Tezel, Alper Taş, Cihangir, İstanbul, Taksim
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