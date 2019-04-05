Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü: NGS sahasında çalışanların yüzde 90’ı Türk vatandaşı

Birinci Ünite reaktör binasının temel plakasının döşenmesine ilişkin çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik standartları ve Türkiye'nin ulusal standartları ile tam uyumlu olacak şekilde geçtiğimiz Mart ayında tamamlandı. 2018 yılının sonbaharının sonlarına doğru 2’inci Ünite için sınırlı çalışma izni alındı ve çalışmalar başladı. Bir sonraki aşamada, Proje Şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., 2’inci Ünite için inşaat izni almayı ve 2’inci Ünite temel plakasının döşenmesi için beton atma çalışmalarına başlamayı planlıyor.

© AA / Sezgin Pancar Rosatom, Akkuyu’nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor

© Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş. Akkuyu Nükleer A.Ş.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva "Sputnik'e" verdiği demeçte, “Bir yılda elde ettiğimiz sonuçlar bizim için çok değerli ve önümüzde yapılması gereken daha çok iş var” dedi. Zoteeva, sözlerine şöyle devam etti: “2019 yılında yapmamız gereken, yüzde 70’i an itibarıyla hazır olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hazırlanmasını tamamlamak. Kalan yüzde 30’u yılsonu itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. 2019 için planlanan çalışmalar arasında, verilen izinler ve onaylar kapsamında 1’inci ve 2’inci Ünitelerin teknik ve nükleer altyapıları için gerekli temelin hazırlanması da var. İşlerimizin gittikçe daha büyük bir kısmını sahada bizimle çalışan Türk ortaklarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Aktif çalışmaların başlamasının birinci yılında, birlikte verimli bir şekilde çalışabileceğimizi gösterdik. Rosatom olarak aynı dili konuşabilmenin çok değerli olduğuna ve Akkuyu Projesi'ndeki dinamiklerin de bunun göstergesi olduğuna inanıyoruz” diye söyledi.

Bunun yanı sıra, Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürüne göre Doğu Kargo Terminali’nde inşaat çalışmaları tamamlandı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan çalışma izni bekleniyor. Öte yandan Akkuyu Nükleer A.Ş., 3’üncü Ünite ile ilgili inşaat izninin ve diğer izinlerin alınması için gerekli belgeleri hazırladı ve TAEK’e sundu.

© Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş. Akkuyu Nükleer A.Ş.

İnşaat sahasındaki ilerlemeye ilave olarak, Akkuyu projesi bu yıl bir başka başarısının; 35 Türk genç nükleer enerji uzmanının Akkuyu Nükleer A.Ş.’de çalışmaya başlamasının gururunu yaşıyor. Bu öğrenciler, 2018 ilkbaharında, 1’inci Ünitenin temelinin atılması ile aynı zamanda, Rus nükleer sektörünün merkezi üniversitesi olan Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI'den mezun oldu ve Akkuyu projesine dahil oldu. 2019 yılının Şubat ayında şirket, 53 yeni MEPhI mezununa bu yılın Mayıs ayında projeye dahil olmak üzere iş teklifinde bulundu.

Halihazırda, Zoteeva’nın kayedettiği gibi Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yüzde 90’ı Türk vatandaşları olmak üzere 783 kişi çalışıyor. “2019'un sonunda bu sayının 1500'e çıkarılması hedefleniyor. İnşaat faaliyetinin en yoğun olmasının beklendiği 2023 ve 2024 yıllarında proje yaklaşık 9 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak. İnşaatı tamamlanıp santral devreye alındığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde yaklaşık 3500 kişi istihdam edilecek”.