AK Parti, Ankara'da tüm sandıkların yeniden sayılması için başvurdu

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımı ile ilgili talepte bulunduklarını duyurdu.
Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar İlçe Seçim Kurullarında ise taleplerinin kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, "Kabul edilen ilçe seçim kurulları, fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
'AK PARTİ'NİN OYU 1807 ARTTI'
"Yaptığımız incelemelerde, birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur."
ÖZHASEKİ İLE YAVAŞ ARASINDAKİ OY FARKI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş arasında ne kadar bir farkın olduğunun sorulması üzerine Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Buradaki 1807 oy, bizim lehimize, 668 oy da CHP'nin lehine çıkmış oldu. Fark da 1139 olarak daralmış oldu" yanıtını verdi.
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