AK Parti, Ankara'da tüm sandıkların yeniden sayılması için başvurdu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Özcan, AK Partili Mehmet Özhaseki ile CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasındaki oy farkıyla ilgili, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımı ile ilgili talepte bulunduklarını duyurdu.

Özcan, taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3. seçim kurullarında reddedildiğini belirtti.

Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar İlçe Seçim Kurullarında ise taleplerinin kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, "Kabul edilen ilçe seçim kurulları, fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ'NİN OYU 1807 ARTTI'

© AA / Binnur Ege Gürün AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti: 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük var

İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda AK Parti'nin oyunun 1807 olarak arttığını vurgulayan Özcan, şunları söyledi:

"Yaptığımız incelemelerde, birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur."

ÖZHASEKİ İLE YAVAŞ ARASINDAKİ OY FARKI

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Özcan, sandık kurulu tarafından tanzim edilen ve bir nüshası parti görevlilerine, bir nüshası da ilçe seçim kurullarına verilen ve aynı olması gereken sandık sonuç tutanakları bakımından, partiye verilen imza ve mühürlü sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kuruluna teslim edilen sandık sonuç tutanakları arasında farklılıklar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş arasında ne kadar bir farkın olduğunun sorulması üzerine Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Buradaki 1807 oy, bizim lehimize, 668 oy da CHP'nin lehine çıkmış oldu. Fark da 1139 olarak daralmış oldu" yanıtını verdi.