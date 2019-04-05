Kayıt
17:49 05 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hakan Han Özcan

    AK Parti, Ankara'da tüm sandıkların yeniden sayılması için başvurdu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1295)
    0 0 0

    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Özcan, AK Partili Mehmet Özhaseki ile CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasındaki oy farkıyla ilgili, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü" dedi.

    AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçimine ilişkin kullanılan oyların ilçe seçim kurullarınca yeniden sayımı ile ilgili talepte bulunduklarını duyurdu.

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki
    © AA / Erçin Top
    AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek: Özhaseki'nin oyları 1805 arttı, beklentilerimizi karşılamaktan uzak
    Özcan, taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı bir şekilde Akyurt, Ayaş, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Çankaya 1, 2 ve 3. seçim kurullarında reddedildiğini belirtti.

    Altındağ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya 4'üncü seçim kurulu, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar İlçe Seçim Kurullarında ise taleplerinin kısmen kabul edildiğini aktaran Özcan, "Kabul edilen ilçe seçim kurulları, fahiş orandaki geçersiz oylar nazara alındığında bu denli fahiş miktarda geçersiz oyun bir sandıkta çıkmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceğinden yeniden sayıma karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

    'AK PARTİ'NİN OYU 1807 ARTTI'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti: 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük var
    İlçe seçim kurullarınca yapılan sayımlarda AK Parti'nin oyunun 1807 olarak arttığını vurgulayan Özcan, şunları söyledi:

    "Yaptığımız incelemelerde, birçok sandıkta sonuç tutanaklarının gerekçe kısmında geçersiz oyların gerekçesinin yer almadığı, sandık kurulu başkanları tarafından gerekli titizliğin gösterilmediği, bu şekilde seçmen iradesinin doğru bir şekilde sandık sonuç tutanaklarına yansıtılmadığı açıkça görüldüğünde talebimiz kısmen kabul edilmiştir. Kabul edilen sandıklardaki taleplerimizi ve beyanlarımızı doğrulayan somut vakalar göz önünde tutulduğunda ilçe seçim kurulu kararlarının iptaline, asılları ilçe seçim kurullarında mevcut olan itiraz dilekçelerimiz ekinde de bulunan fahiş hataları gösterir sandık kurulu tutanağı ile oy sayım döküm cetvellerine ilişkin sandıkların yeniden sayılmasına çıkan somut olgular karşısında ilçedeki tüm sandıkların açılarak yeniden sayım dökümünün yapılmasına karar verilmesini içerir itirazlarımızı dün itibarıyla il seçim kurullarına sunulmuştur."

    ÖZHASEKİ İLE YAVAŞ ARASINDAKİ OY FARKI

    Ankaralılar, 31 Mart yerel seçimlerinin CHP'li adayı Mansur Yavaş ve AK Partili adayı Mehmet Özhaseki'nin afişleri arasında dolaşıyor.
    © REUTERS / Umit Bektas
    CHP'den Ankara açıklaması: Yavaş 124 bin 489 oy farkıyla seçimi kazandı
    Özcan, sandık kurulu tarafından tanzim edilen ve bir nüshası parti görevlilerine, bir nüshası da ilçe seçim kurullarına verilen ve aynı olması gereken sandık sonuç tutanakları bakımından, partiye verilen imza ve mühürlü sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kuruluna teslim edilen sandık sonuç tutanakları arasında farklılıklar olduğunun tespit edildiğini aktardı.

    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş arasında ne kadar bir farkın olduğunun sorulması üzerine Özcan, "İtirazlarımız olmadan önce 124 bin, şu anda bu rakam 123 bine düştü. Buradaki 1807 oy, bizim lehimize, 668 oy da CHP'nin lehine çıkmış oldu. Fark da 1139 olarak daralmış oldu" yanıtını verdi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1295)

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: 2014'te Yavaş'ın Ankara’da yaptığı itirazların tümünü reddeden YSK, şimdi tam tersi kararlar veriyor
    Ertürk: CHP'li başkanlara İstanbul'da 22, Ankara'da 4.5, Antalya'da 2.1 milyar TL borç kaldı
    Akşener: İstanbul ve Ankara'da iktidar partisinin itirazlarını anında işleme koyan kurullar, Balıkesir'de üç maymunu oynuyor
    Reuters'a konuşan AK Parti'ye yakın bir kaynak: Ankara ve İstanbul öncelikti ama kaybedildi, Erdoğan bunu yaptırımsız bırakmaz
    Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var
    Gökçek: 1999'da 80 bin oyumu yemişlerdi
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki, Hakan Han Özcan, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    Yunanistan'da göçmenler Atina garında eylem yaptı
    Karikatür
    ‘NATO, ABD’den silah alanların kulübüne dönüştü’
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet