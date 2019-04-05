AK Partili Yavuz: AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969, fark 18 binin altına indi

— İşleyen yargı süreci var, bu hakkımızı kullanıyoruz. İlk günden beri hata, suistimal ve usulsüzlük olduğundan bahsetmiştik, süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. CHP bile durumu kabul etmiş gözüküyor.
— Demekki artık bir takım usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir süreci yaşıyoruz şu anda.
— Dün demiştik ki 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109. Bugün bu rakam 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.
— AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binin altına inen bir farktan bahsediyorum.
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