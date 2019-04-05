AK Partili Yavuz: AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969, fark 18 binin altına indi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbuldaki oy oranlarıyla ilgili "AK Parti lehine yazılan oy 13 bin 969'dur. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi" dedi.

Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

— İşleyen yargı süreci var, bu hakkımızı kullanıyoruz. İlk günden beri hata, suistimal ve usulsüzlük olduğundan bahsetmiştik, süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. CHP bile durumu kabul etmiş gözüküyor.

— Demekki artık bir takım usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir süreci yaşıyoruz şu anda.

— Dün demiştik ki 1 Nisan'dan itibaren itiraz sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109. Bugün bu rakam 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.

— AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binin altına inen bir farktan bahsediyorum.