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19:35 06 Nisan 2019
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    Seçim - sandık

    HDP'li adaya KHK'lı olduğu için mazbata verilmeyince AK Partili aday seçim kuruluna başvurdu: İkinciye mazbata verilsin

    © AP Photo /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1298)
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    AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağı iddiasının yer aldığı dilekçesi ile İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunarak mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini savundu.

    Abubekir Erkmen
    Twitter
    HDP'li başkana KHK'lı olduğu için mazbata verilmedi
    Beyoğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, 31 Mart 2019'da merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminde HDP'nin adayı Ceylan'a, seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbata verilmemesi ve en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini ileri sürdü.

    Başvuruda, OHAL kapsamında alınan tedbirlere atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler."

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
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    Ceylan'ın belediye başkanlığı mazbatasını alamayacağı ileri sürülen başvuruda, "Ceylan'ın seçimde en yüksek oyu olan aday olmasına rağmen, seçme ve seçilme ehliyetinden söz konusu Kanun Hükmünde Kararname sebebiyle İlçe Belediye Başkanlığı mazbatasının en yüksek ikinci oyu alan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 1863 Sayılı Kararı uyarınca da Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilmesi konusunda gereğini arz ederim." ifadesine yer verildi.

    Başvuruda, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kadılı Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara atıfta bulunularak, kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Arslan'a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliği taşıyan ve Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği yönünde karar verildiği anımsatıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1298)

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    Etiketler:
    Mazbata, İhraç, KHK, Halkların Demokratik Partisi (HDP), AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Zeyyat Ceylan, Hüseyin Beyoğlu, Bağlar, Diyarbakır, Türkiye
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