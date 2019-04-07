CHP'li Erkek: İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark 10.30 itibarıyla 17.111

31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da bazı ilçelerde, geçersiz oyların yeniden sayımı devam ediyor.
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 10.30 itibarıyla AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 17.111 olduğunu duyurdu.
Saat 10.30 itibariyle #Ekremİmamoğlu 4.171.404— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) April 7, 2019
Binali Yıldırım 4.154.293
Aradaki fark 17.111
Ekrem Başkanın mazbatası hazır mı?#FarkKapanmıyor #Pazar pic.twitter.com/m0B4Yuj2hV
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