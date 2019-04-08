Ankara Üniversitesi öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Şimşek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri olarak sessiz kalmayacaklarını ve tepkilerini her zamankinden daha gür dile getireceklerini söyledi.
Üniversite bünyesinde görev yapan H.B'nin 3 Nisan'da kendisine ait hayvan hastanesinde veteriner S.D'nin yardımı ile kadın meslektaşlarını darbedip cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:
‘TECAVÜZCÜ-TACİZCİ HOCA İSTEMİYORUZ'
Açıklamanın ardından bir süre fakülte binasında yürüyen öğrenciler, "tecavüzcü-tacizci hoca istemiyoruz" sloganları attı.
Ankara üniversitesi veteriner fakültesi öğrencileri,isyanda;— (EYT)Ec Cos(🇹🇷) (@EcCosgun) April 8, 2019
Tecavüzcü Hoca istemiyoruz.
Destek Lütfen @ntv @FOXhaber @cnnturk @tgrthabertv @KucukkayaIsmail @herkesicinCHP @MHP_Bilgi @Akparti @meral_aksener pic.twitter.com/oShIh187if
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