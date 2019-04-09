CHP’den YSK kararı sonrası ilk açıklamalar: 'İstanbul, başkanına kavuştu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

© AA / Mustafa Kamacı YSK, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul'un tamamındaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddedip sadece 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların yeniden sayılması kararı almasının ardından CHP'den ilk açıklamalar geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "İstanbul, başkanına kavuştu" dedi.

Ekrem Başkan hayırlı olsun. İstanbul gözün aydın, Başkanına kavuştun. — Faik Öztrak (@faikoztrak) April 8, 2019

​YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı ise karar sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

YSK'nın 51 sandıkta yeniden sayım kararı vermesi CHP'liler tarafından "Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz" ifadeleriyle karşılandı.