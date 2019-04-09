CHP’den YSK kararı sonrası ilk açıklamalar: 'İstanbul, başkanına kavuştu'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "İstanbul, başkanına kavuştu" dedi.
Ekrem Başkan hayırlı olsun. İstanbul gözün aydın, Başkanına kavuştun.— Faik Öztrak (@faikoztrak) April 8, 2019
#YSK, İstanbul'da AK Parti'nin tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Hayırlı olsun @ekrem_imamoglu. #İstanbul Başkanına kavuştu…#artıkyeter #DemokrasiSınavı #16MilyonMazbatayıBekliyor— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) April 8, 2019
YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı ise karar sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.
YSK'nın 51 sandıkta yeniden sayım kararı vermesi CHP'liler tarafından "Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz" ifadeleriyle karşılandı.
İstanbul TAMAM ✌️✌️✌️— Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) April 8, 2019
Başkan
Ekrem İmamoğlu#artıkyeter #VerinMazbatayı pic.twitter.com/HytzoxnEQp
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