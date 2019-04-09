YSK'nın İstanbul'da yeniden sayımına karar verdiği 51 sandık

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmesi sonrası gözler, sondajlama yöntemiyle yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.
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Kurulun kararına göre 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamı yeniden sayılacak.
NTV'de yer alan habere göre söz konusu ilçeler ve sandık numaraları şöyle:
- Ataşehir 1306
- Avcılar 2372, 1017
- Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368
- Bahçelievler 2169
- Beşiktaş 1034, 1076, 1184
- Beykoz 1013
- Esenler 2114
- Esenyurt 1169, 1181
- Eyüpsultan 1131
- Fatih 1249, 3139, 1075
- Gaziosmanpaşa 1279, 3300
- Kadıköy 3052, 1306, 3068
- Kartal 1034
- Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294
- Pendik 1095
- Sarıyer 1082, 1253
- Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389
- Şişli 1002
- Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025
- Üsküdar 1287, 2059
- Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090
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