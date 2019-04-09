YSK'nın İstanbul'da yeniden sayımına karar verdiği 51 sandık

© AA / Mustafa Kamacı YSK, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul genelinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetmesi sonrası gözler, sondajlama yöntemiyle yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.

Kurulun kararına göre 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamı yeniden sayılacak.

NTV'de yer alan habere göre söz konusu ilçeler ve sandık numaraları şöyle: