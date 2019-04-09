Milli Savunma Bakanlığı: Kırmızı liste ile aranan 'Savaş Porsipi' etkisiz hale getirildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı liste ile aranan 'Savaş Porsipi' kod adlı Mehmet Soysüren'in öldürüldüğünü duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)