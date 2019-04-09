Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Devr-i sabık yaratmak gibi bir işimiz olmaz

Posta yazarı Murat Çelik, "Geçmiş 25 yılın hesabını kesmeye mi geliyorsunuz?" diye sorduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "İntikam amacıyla hareketimiz olmaz bizim. Biz adaletli davranmaya talibiz. Kesinlikle 'Şunları atalım, şöyle yapalım' gibi bir şeyimiz yok. Devr-i sabık yaratmak gibi bir işimiz olmaz" dediğini aktardı.

Posta yazarı Çelik, bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'la yaptığı röportaja yer verdi.

Çelik'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

'İNTİKAM ALMAYA GELMİYORUZ'

"Başlıktaki cümleyi, Mansur Yavaş dün sabah telefonda söyledi. Mazbatasını almaya gidiyordu… Yavaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından önce yapılan son röportaj yani okuyacağınız…

Başlıktaki cümleyi, Mansur Yavaş dün sabah telefonda söyledi. Mazbatasını almaya gidiyordu… Yavaş ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından önce yapılan son röportaj yani okuyacağınız…

★

En çok konuşulan, merak edilen soru şu:

— Geçmiş 25 yılın hesabını kesmeye mi geliyorsunuz?

- Bunu sormakta haklısınız. Şimdi o konuşuluyor da… Bakın, hukuk dışında hiçbir şey olmaz bizde. Bir şey varsa gereği yapılır ama şunu özellikle belirtmek istiyorum; intikam amacıyla hareketimiz olmaz bizim. Biz adaletli davranmaya talibiz kesinlikle.

— Eski dosyalar açılmayacak anlamına mı geliyor bu?

— Bizim önyargımız yok. Bütün devir teslimlerde rutin prosedür neyse o işleyecek. Kesinlikle 'Şunları atalım, şöyle yapalım' gibi bir şeyimiz yok. Devr-i sabık yaratmak gibi bir işimiz olmaz.

★

Rutin incelemelerimiz mecburen yapılmak durumunda tabii. Son durum nedir, ne yapılmıştır, seçim döneminde usulsüz harcamalar varsa, zaten mecburen bunlar ele alınacak ama illaki bir açık bulalım da şunlarla uğraşalım diye bir derdimiz yok. Açıkçası onlara dalarsak iş yapamayız.

TOPAL ÖRDEK MEVZUU…

Ankara Büyükşehir'de Belediye Meclisi'nin çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Ama başkan, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçildi.

Mansur Yavaş'a, bu durumun icraat dönemine nasıl yansıyacağını sordum. Yanıtı şu oldu:

— Başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kesinlikle, 'Oy verdi-vermedi' diye kimseyi ayırmayacağız. Ayrıca ben söz vermiştim, 'Çoğunluğumuz olsa da, Encümen'e muhalefetten de üye alacağım' diye. Onun için, Meclis'teki durum beni hiç rahatsız etmiyor açıkçası. Çalışırken zorlanmayız. Biz zaten, ‘rozetsiz', beraber yönetmeye taliptik. Beraber de yöneteceğiz. Tabii ki Ankara'nın hakkını hukukunu her zaman koruyarak."