Öztrak son durumu paylaştı: İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair açıklama yaptı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili Binali Yıldırım karşısında 14 bin 532 oy farkla önde olduğunu belirten Öztrak, "Ekrem Bey artık mazbatasını alıp göreve başlamalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, çok sayıda tartışmaya sahne olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair açıklamalarda bulundu.

Yeniden sayıma dair son bilgileri veren Öztrak, "Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde. İBB Başkanı olduğu kesinleşmiştir. Artık mazbatasını alıp göreve başlamalı" ifadesini kullandı.

Öztrak, bu sabah saatlerinde Büyükçekmece'de düzenlenen 'sahte seçmen' operasyonuna ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Dün bakıyorum müthiş bir algı operasyonu. Bugün oralarda polisler… Size bazı rakamları vermek istiyorum. 24 Haziran'da Büyükçekmece'de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde kayıtlı seçmen 174 bin 773. Artan sayının 760'ı genç seçmen."

​Öztrak şöyle devam etti:

— 'Sandık başlarında FETÖ'den alınmış insanlar var' ne demek? Bunlar olacak iş değil. Eğer doğruysa o kişileri oraya sizin seçim kurullarınız, amirleriniz yerleştirdi. Burada bir kumpas var. Seçimi çalabilmek için maymuncuk yerleştirilmiş o zaman.

— Şu anda Ekrem İmamoğlu İstanbul seçmeninin yüzde 49'unun oyunu almıştır. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde oy oranı yüzde 25'ti. Başbakan olduğunda oy oranı yüzde 34'tü. Bakın mahcup olursunuz.