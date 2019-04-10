Geçerli-geçersiz oy tartışmalarına son verecek program yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ARGE firması tarafından yapılan oy sayım programı, geçerli ve geçersiz oyları ayırt edebildiği iddia edildi. Program dakikada 300 oy sayabiliyor.

© AA / İsa Terli İmamoğlu, geçersiz oy sayımına ilişkin son durumu paylaştı

Son günlerde geçerli ve geçersiz oy iddiaları üzerine ekibi ile çalışma başlatan ARGE firması sahibi Faruk Durukan, bir yazılım yaptı.

Yapılan yazılım oy pusulalarını optik olarak tarayıp geçerli ya da geçersiz olarak tanımlayabiliyor. Milyonda bir yanılma payı olan sistem ayrıca oyları partilere göre de tasnif edip süratle seçimi sonlandırabiliyor.

‘MİLYONDA BİR YANILMA PAYI OLAN SİSTEM'

Çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan "Bizim şirketimiz bir ARGE şirketidir. Bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Seçimlerde geçerli oy geçersiz oy tartışmaları en gelişmiş kabul edilen Amerika'da da oluyor. Biz bu meseleyi sonlandırmak için bir sistem geliştirdik. Bunun hata payı milyonda bir. Çok hızlı okuma verilerine sahip. Geçerli geçersiz oy, kaç oy hangi partiye gitti, toplam oy miktarı ve toplam oy dağılımlarını hesaplıyor. Dakikada 34 yüz oy okuyabilecek sistemler çok rahatlıkla yapılabiliyor. Bir dahaki seçimlerde bu tip teknolojilerden Yüksek Seçim Kurulu'nun faydalanmasında büyük fayda görüyoruz. Bunu yapabilecek bilgi ve kabiliyete sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Yerli imkanlar ile milli imkanlar ile bunu yapabiliyoruz" dedi.