Oral: Diyarbakır ve Mardin'de mazbataların nisan ayı ödeneği için geciktirildiği iddia edildi

Mahmut Oral imzalı haberin devamında şu iddialara yer verildi:
"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne vekaleten bakan Mehmet Fırat Tutşi'nin genel müdür olarak atandığı ileri sürüldü. Mardin'de büyükşehire ait bazı taşınmazların ve araç parkından bazı varlıkların, AKP'nin kazandığı merkez Artuklu Belediyesi'ne devredilmeye başlandığı iddia edildi. Mazbatası verilmeyen Ahmet Türk, işe alım, taşınır ve taşınmaz malların devri ile hibe edilmesine dair işlemlere dair yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dr. Semra Güzel ise mazbataların geciktirilmesinin temel nedeninin, İller Bankası'ndan gelecek olan nisan ayı ödeneği olduğunu söyledi. Güzel, YSK'nin kesin sonuçları açıklayacağı 13 Nisan tarihi öncesinde belediyelerin nisan ayı ödeneklerinin yapılacağına dikkat çekerek, 'Bu süreci uzatarak, gelecek ödeneği alıp bir gaspı daha gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar' diye konuştu."
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