Oral: Diyarbakır ve Mardin'de mazbataların nisan ayı ödeneği için geciktirildiği iddia edildi

© AA / Binnur Ege Gürün Ete: Başkanlığın direkt Ahmet Türk'ten alınıp AKP'nin adayına verilmesini istiyorlar

Cumhuriyet'te " Mazbata yok atama var: Ödenek iddiası " başlığıyla yayımlanan haberde "Seçimin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine karşın HDP'nin kazandığı kentlerin bazılarında seçilmişlere mazbataları halen verilmedi. HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen, Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ il seçim kurullarının vereceği mazbataları ve göreve başlamayı bekliyor" dendi.

Mahmut Oral imzalı haberin devamında şu iddialara yer verildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne vekaleten bakan Mehmet Fırat Tutşi'nin genel müdür olarak atandığı ileri sürüldü. Mardin'de büyükşehire ait bazı taşınmazların ve araç parkından bazı varlıkların, AKP'nin kazandığı merkez Artuklu Belediyesi'ne devredilmeye başlandığı iddia edildi. Mazbatası verilmeyen Ahmet Türk, işe alım, taşınır ve taşınmaz malların devri ile hibe edilmesine dair işlemlere dair yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dr. Semra Güzel ise mazbataların geciktirilmesinin temel nedeninin, İller Bankası'ndan gelecek olan nisan ayı ödeneği olduğunu söyledi. Güzel, YSK'nin kesin sonuçları açıklayacağı 13 Nisan tarihi öncesinde belediyelerin nisan ayı ödeneklerinin yapılacağına dikkat çekerek, 'Bu süreci uzatarak, gelecek ödeneği alıp bir gaspı daha gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar' diye konuştu."