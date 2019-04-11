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14:09 11 Nisan 2019
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    Tanrıça heykeli

    Datça'da açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Datça'da sanat akademisinde sergilenen tanrıça heykellerine düzenlenen saldırıda 200 mermer heykelden 2'si tamamen, 2'si ise kısmen parçalandı.

    Muğla'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli- yabancı heykeltıraşlar, hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirdi. Yapılan heykellerden 200'ü, UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip satışa çıkarıldı.

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    Heykellere, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si devrilerek hasar gördü. Bu sabah saldırının fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Saldırıyı kim ya da kimlerinin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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    UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin, olayın kaygı verici olduğunu belirterek, "Gerçekten çok şaşkınız. Böyle bir saldırıyı kim ya da kimler yapar bilemiyorum. Bu olayı münferit bir saldırı olarak görmek istiyoruz. Umarım, bir daha tekrarlanmaz. Meydana gelen zararın 40- 50 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede, akademinin çevresine güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Açık hava müzemizde halen yerli ve yabancı sanatçılara ait 200'e yakın mermer heykel sergileniyor. Gelip gezenlerden ücret dahi talep etmiyoruz" diye konuştu.

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    Saldırıyı duyup, olay yerine gelen Yazar ve Araştırmacı Ali Tiyar Gök (74) ise olayın üzüntü verici olduğunu, UKKSA'nın, Türkiye'de ilki gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan bu topraklarda, sanatın yeniden yeşermesini sağlayan akademiye karşı yapılan bu çirkin saldırı hepimizi üzdü. UKKSA, her yıl tüm dünyadan gelen onlarca sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, seramik çalışmaları yapılıyor. Konserler düzenleniyor, sergiler açılıyor. Binlerce sanatsever her yıl buraya akın ediyor. Yaşananlar çok üzücü" dedi.

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    Etiketler:
    Yaşayan tanrıça, Sanat, Müze, heykel, Muğla, Datça
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