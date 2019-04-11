Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' diye sordular

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçeye seçmen taşındığı gerekçesiyle yapılan polis soruşturmasını eleştirdi. Akgün, 10 yaşında bir çocuğa bile 'Seçmen misin?' diye soru sorulduğunu açıkladı.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, düzenlediği basın toplantısında 'sahte seçmen' ve şaibe iddialarına yanıt verdi.

Yanına aldığı 10 yaşında bir çocukla basının karşısına geçen Akgün, "10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' demek hangi vicdana sığar? Özellikle 'Hangi partiye oy verdin' demek hangi vicdana sığar? Bu sorgulamalardan vatandaşımız rahatsız. Buna 21. yüzyılda zulüm denmez mi?" ifadelerini kullandı.

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Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün: "Polis burada şu anda usulsüz iş yapıyor. Şu gördüğünüz 10 yaşındaki bir çocuğu polis seçmen olarak tutanağa geçirmeye çalışıyor" pic.twitter.com/IWGL8cSMbh — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 11 апреля 2019 г.

​Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde Büyükçekmece'de seçmen hareketi olmamıştır. 2014’ten bu yana seçmen artışı 3 bin 4 bin civarındadır. Bu şehirde yazın 1 milyon kişi yaşar. Atilla polis kayıtlarına göre seçmen yazılmaya çalışılıyor. Bunun gibi burada birçok vatandaş var, binlerce tutanak var. Bunlar gibi binlerce seçmen var. Hepsini kayıt altına aldık. 'Boş arsalarda seçmen var' denilen şey de şu: Vatandaşımız evini kentsel dönüşüme vermiş ve evi yıkılmış. Bir alt sokağa taşınmış ve kaydını tekrar taşımakla uğraşmamış. 'Boş arsalarda seçmen var’ denilen şey bu" diye konuştu.

2009 yılından bu yana ilçenin seçmen sayılarındaki artış oranına dikkat çeken Akgün, Büyükçekmece’deki seçmen nüfusu hareketliliğini basınla paylaştı.