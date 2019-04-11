Öztrak: Karar, YSK'nın ağır baskı altında olduğunu gösteriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK’nın Büyükçekmece kararını ertelemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Öztrak, "YSK tarafından alınan bu karar, Kurul’un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

Öztrak, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek Seçim Kurulu, iktidarın Büyükçekmece'yle ilgili itiraz başvurusunun görüşmesini ertelemiştir. YSK tarafından alınan bu karar, Kurul'un ağır baskı altında olduğunu bir kez daha göstermektedir. İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini masada çalabilmek için bir kumpas planını uygulamaktadır. Bu erteleme kararı, söz konusu kumpas dosyasının tamamlaması için iktidara zaman kazandırmayı amaçlamaktadır. Alınan bu erteleme kararıyla, ülkemiz demokrasisine ve hukuk devletine verilen hasar giderek büyümektedir."

© AA / YSK, Büyükçekmece görüşmesini erteledi

YSK bugün, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin başvurusunu ele aldı. Büyükçekmece'de seçimin iptaline dair olan görüşmenin ertelendiği belirtildi.

Ayrıca, Büyükçekmece ve İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verildiği açıklandı.