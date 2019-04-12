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00:52 12 Nisan 2019
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    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan

    Başsavcı Alan: Rabia Naz Vatan'ın ölümü soruşturmasında sona gelindi

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    Türkiye
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    Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Rabia Naz Vatan'ın ölümü hakkındaki soruşturmada sona gelindiğini söyledi. Alan, "Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek gereği yapılacaktır, Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
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    Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma hakkında, makamında basın toplantısı düzenledi.

    Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiğini söyleyen Alan, Giresun ve Trabzon Adli Tıp Kurumunun ardından İstanbul Adli Tıp Kurumundan da rapor alınacağını aktardı.

    Kamuoyu ve sosyal medyada bilgi kirliliğine rastladıklarını belirten Abdurrahim Alan, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruz" dedi.

    'ŞABAN VATAN'IN DOSYASININ RABİA NAZ'IN ÖLÜMÜYLE ALAKASI YOK'

    Baba Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı iddiasıyla hastaneye sevk edilmesiyle alakalı da haberlere değinen Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın, Rabia Naz'ın ölümü olayıyla hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı, Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın ağabeyi ve annesinin bu konuda ifadeleri var, psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak Şaban Vatan'ın psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Mahkeme son olarak bir karar verdi. O karar doğrultusunda Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapılmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir."

    Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
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    'HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLECEK GEREĞİ YAPILACAK'

    Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili birkaç kez adli tıp raporları ve bazı kriminal raporlar alındığını aktaran Abdurrahim Alan, "Her süreç 3-4 ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü. Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek gereği yapılacaktır, Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır" diye konuştu.

    Baba Şaban Vatan hakkındaki tehdit iddialarıyla ilgili de soruşturma yürütüldüğünü, sağlık raporunun bu nedenle talep edildiğini dile getiren Alan, şunları söyledi:

    "Tedavi süreci tabii cezai ehliyet noktasında üç haftayı geçmemek üzere mahkeme karar verdi. Bu birkaç gün de olabilir, üç hafta da olabilir. O artık sağlık kuruluşlarının bileceği iş. Biz sadece bu raporu almak üzere Şaban Vatan'ı oraya sevk etmekle mükellefiz. Hastanemiz Şaban Vatan ile ilgili kanaatini bize gönderince o konuda da kararımızı vereceğiz."

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
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    '50-60 CİVARINDA İFADE ALDIK'

    Alan, bir gazetecinin "Bugüne kadar herhangi bir gözaltı oldu mu?" sorusuna, "Hayır gözaltı olmadı. 50-60 civarında ifade aldık. Gözaltı olayı henüz olmadı çünkü henüz bir şüpheli olacak delil noktasında dosyada bir delilimiz yok ama bu, bundan sonra olmayacağını göstermiyor tabii" yanıtını verdi.

    Bir basın mensubunun "Kaza, intihar olarak dillendiriliyor, bir atma olayı da…" sözleri üzerine Başsavcı Alan, "Olabilir, onu da değerlendirdik. Onu da araştırıyoruz. Genelde tabi bu tür çocukların, küçük çocukların ölüm vakalarında aile içi veya aile yakını bu konuda araştırılıyor. Bunları hep araştırdık. Halen de olay mahallinde, Eynesil'de, Giresun Emniyetinden kurduğumuz bir ekip çalışmalarına devam ediyor. O ihtimal de değerlendiriliyor" dedi.

    Etiketler:
    soruşturma, cinayet, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Şaban Vatan, Rabia Naz Vatan, Abdurrahim Alan, Giresun
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