Kayıt
10:04 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Boğaz köprüsü

    'Muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi, 2018'de Türkiye'nin göç haritasını bile değiştirdi'

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1393)
    0 0 0

    Seçmenlerin büyük kentlerden küçük yerleşim birimlerine ikametlerini aldırmalarında, muhtarlık seçimlerinde yaşanan yarışın da etkili olduğu ifade edildi. Muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmeye başlanmasının, 2018'de Türkiye'nin göç haritasını bile değiştirdiği belirtildi.

    Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, "Bir muhtarlık uğruna tersine göç eden edene" başlığıyla yayımlanan yazısında "Seçmenlerin büyük kentlerden küçük yerleşim birimlerine ikametlerini aldırmalarında muhtarlık seçimlerinde yaşanan yarış da etkili. Muhtarlık seçimlerini kızıştıran gelişme 2017 yılında yapılan değişiklikle muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine karar verilmesi oldu. 650 liralık sigorta bedeli 2018’de Türkiye’nin göç haritasını bile değiştirdi" ifadesini kullandı.

    Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı
    DHA
    Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı
    Yıldırım şöyle devam etti:

    "Türkiye’de ilk kez bir yılda bir ilden 210 bin kişilik net göç yaşandı. Bu da İstanbul’dan ve önemli ölçüde tersine göç gibi görünüyor.

    TÜİK’in 2018 verilerine göre benzeri durum Ankara için de geçerli ama rakam çok daha düşük ve 37 bin düzeyinde. İzmir, Bursa, Antalya ise göç almaya devam etmiş. Sonra Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Diyarbakır, Hatay gibi milyonun üzerinde nüfusa sahip iller de geçmiş yıllarda göç alırken net göç verir hale gelmiş.

    EN KÜÇÜKLER GÖÇ ALDI

    - 2018’de net göç alan iller ise ne ilginçtir ki sürekli ve en yüksek göç veren iller oldu. Çankırı, Ordu, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop geleneksel biçimde net göç verirken geçen yıl her biri 10 binin üzerinde göç aldı.

    Pascal Nouma
    © Fotoğraf : Instagram
    Yerel seçimde oy alan Nouma: Muhtar niye ya, bari başkan yazsaydınız
    - Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Muğla, İzmir’i saymıyorum. Buralara hemen her yıl net göç alıyor. Almasının asıl nedeni de emeklilik yeri, büyük kentten kaçış yeri ve yaşam tarzı olarak biliniyor. Bu eğilim 2018’de de devam etmiş.

    - Ancak net göç alanlar arasında Türkiye’nin en küçük illeri de yer alıyor. Hakkari, Kilis, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Kırşehir, Tunceli, Artvin, Bingöl, Burdur gibi az nüfuslu ve genelde göç veren iller ne ilginçtir ki 2018 yılında net göç çekmiş.

    GÖÇTE İŞSİZLİK DE ETKİLİ

    - Net göçte tersine dönüşün bir nedeni büyük kentlerdeki ekonomik zorluklar olabilir. İşsizliğin artması ile özellikle yüksek gıda fiyatlarındaki artış aileleri ve insanları geldikleri memleketlerine geri dönmeye zorlamış olabilir.

    - Nitekim bu yönde bir süre önce yazı da yazdım.

    Bir okurum mail mesajı gönderdi ve tersine göçün asıl nedeninin yerel seçimler olduğunu söyledi. Ben de hazırlıklıyım, hemen 2014 yılındaki yerel seçimlerde böyle bir net göçün yaşanmadığını belirttim.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © REUTERS / Sertaç Kayar
    Sarıkaya: AK Partili ismin de, İYİ Partili kurmayın da yakındığı kesim muhtarlardı
    2013’TE 66 BİN NET GÖÇ ALDI, 2018’DE 210 BİN NET GÖÇ VERDİ

    - Gerçekten de önceki yerel seçimlerin yapıldığı 2014 yılında İstanbul ve diğer büyük iller net göç almaya devam etmiş. Seçimde oy kullanabilmek için seçmen kütüğünde yer almak ve bunun için ikametgahı seçmen listelerinin hazırlanmasına yetiştirmek gerekiyor. Buna mart ayındaki seçimlerin öncesi yıla denk geliyor. 2014 seçimlerinin önceki yılı 2013 ve bu yılda İstanbul 66 bin net göç almış.

    - Zaten İstanbul 2015 sonuna kadar net göç almaya devam etti. İlk kez net göçü de 2016 yılında 71 bin ile verdi. Terör turizmi, turizm istihdamı ve İstanbul’u vurdu. Bu göç 2017’de azalarak 7 bine düştükten sonra 2018’de büyük bir artışla 210 bine yükseldi.

    2014 İLE 2019 SEÇİMLERİNDEKİ FARK

    Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağı Yoncaağaç köyünde 3 dönem muhtarlık yaptıktan sonra aday olmayan 52 yaşındaki İhsan Pektaş
    DHA
    Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı
    - Peki 2019 yerel seçimlerinde insanlar ne oldu da ikametlerini büyük kentlerden alarak memleketlerine götürdü, seçmen kütüklerine yazıldı ve buralarda oy kullandı?

    - Buradaki şeytan da ayrıntıda gizli. Bu da 2017 yılına kadar muhtarlar sadece maaş alıyor ve isterlerse primleri kendileri ödemek kaydıyla 4/b sigortalı olabiliyorlardı. Bu tarihten sonra değişiklik yapıldı ve prim ödemelerini devlet üstlendi. Bunun da aylık maliyeti 2018’de 650 liraydı. Muhtarların aldıkları maaş ise halen 1.911 lira. 2019 yerel seçimini muhtarlar açısından geçmiş yerel seçimlerinden ayıran ve çok daha önemli hale getiren 650 liralık sigorta yükünü devletin üstlenmesi oldu.

    ŞEHİRDEKİ HEMŞEHRİLERE ÇENGEL ATTILAR

    - Adaylar seçilebilmek için büyük şehirlerdeki akraba, tanış ve dostlarına çengel attı ki, 2018 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, böylesi büyük bir göç yaşandı. Bizzat İstanbul’da bazı mahallelerden doğrudan araba ve otobüs tutarak seçmen taşıyan muhtar adayları olduğunu duydum.  

    - Seçimlerde çıkan 531 olayın 356’sı muhtarlık seçimleriyle ilgiliydi. Ölen 9 kişinin de 7’si gene muhtarlık seçimleri ile ilgili olduğu açıklandı."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1393)
    Etiketler:
    ikamet kaydı, muhtar, Sigorta, devlet, para, göç, YSK, CHP, AK Parti, Abdurrahman Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı fotoğraf projesi
    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri
    Karikatür
    WikiLeaks kurucusu Julian Assange gözaltında
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet