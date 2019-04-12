Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Özkiraz: Erdoğan Cumhur İttifakı’nı bitirecek

”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifaki bitirecek.”
Akparti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP'ye bağlıyor.— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) April 11, 2019
MHPnin yerelde Akparti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor.
MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar
Erdoğan büyük baskı altinda, bence 10-15 gün icinde ittifaki bitirecek
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