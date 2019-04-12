AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD ile esas konuşulması gereken şey S-400 değil, YPG'ye verilen destektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti MKYK'sının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çelik, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarını yorumlayan Çelik, "Bize göre Türk - Amerikan ilişkilerinde esas konuşulması gereken mesele S-400 değildir. Türkiye, bir NATO üyesi olarak müttefiklerinden yardım görmemiştir, sonra egemen bir ülke olarak kendi işine bakmıştır" dedi.

© AA / Murat Kaynak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uluslararası soruşturma açılmalı

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rusya'nın batıdaki imajı kullanılarak Türkiye'ye karşı propaganda yürütülüyor.

- Bize gönderilen Patriot'ların çekildiğini gördük, halbuki çekildiği zamanlarda Türkiye'ye yönelik terör tehdidi daha da artmıştı.

- Türkiye öncelikli olarak müttefiklerinden savunma sistemi, Patriot almak istedi ama olmadı. Biz S-400 için Rusya ile anlaştıktan sonra ABD'nin Patriot teklif etmesi makul değildir.

- YPG'lilerle Amerikan askerlerinin fotoğrafı var.

- Türkiye NATO'nun kritik bir üyesidir. Türkiye'nin müttefikliğini tartışmak NATO'yu tartışmaktır.

© AA / Binnur Ege Gürün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ortadoğu'da IŞİD neyse Avrupa'da aşırı sağ odur

- NATO'nun F-35 maddesi yok, 5. maddesi var.

- Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek, NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir.

- Türkiye ile ABD arasında güvene dayalı bir ilişki vardır. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkileri daha fazla önem kazanacaktır.

- Sudan'dan beklentimiz, halkın demokratik taleplerinin yerine getirilmesi ve ülkenin iç savaşa girmemesidir. Bu derece köklü ve tarihi bir ilişkilerimiz olan Sudan halkının demokratik taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Sudan halkının taşepleri bizim taleplerimizdir.

- CHP, YSK'ya baskı yapıldığını iddia ediyor. YSK, bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde karar veriyor. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, YSK lehlerine karar veriyorsa özgür, aleyhlerine veriyorsa baskı altında.

- YSK'yı yönlendirmeye çalışmak, YSK'ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi aslında konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmaları anlamına geliyor.

- YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir.

- (CHP) Bir kerecik olsun şöyle yapsınlar, dışarıdaki herhangi bir odağın yaklaşımını arkalarına almadan, özgün bir konuşma yapsınlar. Dışarıdaki herhangi bir odak tarafından üretilmiş bir söylemin içeriye tercümesini yapmadan, özgür fikirleri neyse onu söylesinler.

- Hukuk yoksa hiçbir kurum meşru olamaz. YSK'yı yönlendirmeye çalışmak aslında konuşanların kendi partilerinin meşrutiyetini de tartışmak anlamına geliyor.

- CHP'de genel başkanların yapacağı faaliyetleri aday yapıyor.

- Dışarıdan gelen seslere esas duruşa geçerek Türkiye'nin rejimi, ekonomisi, dış politikasıyla ilgili kriz olacağını söylemek, bir siyasi partiye yakışmamaktadır.

- İhtiyaç duyan mazlum olan insaları kapıya koymak, il dışına sürmek gibi bir tavır içine giriyorlar. Avrupa'daki ırkçı yaklaşım da böyledir. Bu açık, bu topraklara yakışmayan bir ırkçılıktır.

- Hele bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç vericidir. Bu kınamaları, doğrudan CHP başkanının olaya müdahil olarak bu yazıyı geri çektirmesi, başkanın uyarılması ve kamuoyuna duyuru yapılması gerekmektedir.

- Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra, olağanüstü itiraz hakkımız var. O işlem gerçekleştikten sonra zannediyorum 7 gün itiraz hakkımız var, ivedilikle kullanılacaktır.

- Ellerinde bilgi-belge varsa, muhakkak yargıya intikal ettirimesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz, belge varsa hemen başvursunlar. Bu şekilde güvenlik güçlerini, AK Parti'yi zan altında bırakmak yargı konusudur.

- YSK, elindeki pozitif hukuka göre, o verilere göre karar veriyor. Daha önce cevaz verdiği husus kamu görevi olamamasıyla ilgili. Şimdikiler, kamu görevi olmasıyla ilgili.

- Bizden de alınıp 2. partiye verilen, iptal edilen yerler var. YSK elindeki pozitif hukukla bu kararı veriyor.

- Teşkilatlarımız, kim bize ne zaman oy veriyor, hangileri oy vermiyor analizi yapar. Biz SKM dediğimiz merkezlerde yansıttığımız zaman hangi mahallede nasıl çalışmamız gerektiğini görürürüz. Sayın Mevlüt Uysal'ın demek istediği bu, tespiti o kişilerin listeden düştüğü şeklinde. Seçimlerde çalışanlar bunu çok iyi bilirler, çalışma da bunun üzerine kurulu. Teşkilatçılıklar yapanlar çok iyi bilir, dışarıdan biraz yanlış anlaşılmış. Bazı yerlerde büyük aileleler vardır, o tespitlerden yola çıkarak söylenmiştir.

- Seçimin genelinin yüksek meşruiyetiyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. AK Parti'de de diğer partilerde de söz konusu değildir.