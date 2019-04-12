Kayıt
19:22 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD ile esas konuşulması gereken şey S-400 değil, YPG'ye verilen destektir

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 916

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti MKYK'sının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çelik, ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarını yorumlayan Çelik, "Bize göre Türk - Amerikan ilişkilerinde esas konuşulması gereken mesele S-400 değildir. Türkiye, bir NATO üyesi olarak müttefiklerinden yardım görmemiştir, sonra egemen bir ülke olarak kendi işine bakmıştır" dedi.

    Ömer Çelik
    © AA / Murat Kaynak
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uluslararası soruşturma açılmalı
    Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Rusya'nın batıdaki imajı kullanılarak Türkiye'ye karşı propaganda yürütülüyor.

    - Bize gönderilen Patriot'ların çekildiğini gördük, halbuki çekildiği zamanlarda Türkiye'ye yönelik terör tehdidi daha da artmıştı.

    - Türkiye öncelikli olarak müttefiklerinden savunma sistemi, Patriot almak istedi ama olmadı. Biz S-400 için Rusya ile anlaştıktan sonra ABD'nin Patriot teklif etmesi makul değildir.

    - YPG'lilerle Amerikan askerlerinin fotoğrafı var.

    - Türkiye NATO'nun kritik bir üyesidir. Türkiye'nin müttefikliğini tartışmak NATO'yu tartışmaktır.

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ortadoğu'da IŞİD neyse Avrupa'da aşırı sağ odur
    - NATO'nun F-35 maddesi yok, 5. maddesi var.

    - Bütün NATO güvenliğine katkı sağlayacak F-35 Projesi açısından Türkiye'nin sorgulanması demek, NATO'nun bütün ortak projelerinin ve ortak güvenlik anlayışının sorgulanması demektir. 

    - Türkiye ile ABD arasında güvene dayalı bir ilişki vardır. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin müttefikleriyle ilişkileri daha fazla önem kazanacaktır.

    - Sudan'dan beklentimiz, halkın demokratik taleplerinin yerine getirilmesi ve ülkenin iç savaşa girmemesidir. Bu derece köklü ve tarihi bir ilişkilerimiz olan Sudan halkının demokratik taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Sudan halkının taşepleri bizim taleplerimizdir.

    - CHP, YSK'ya baskı yapıldığını iddia ediyor. YSK, bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde karar veriyor. CHP sözcülerinin dilinde şöyle bir şey var, YSK lehlerine karar veriyorsa özgür, aleyhlerine veriyorsa baskı altında.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Gazeteci Uğuroğlu: YSK bir kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor
    - YSK'yı yönlendirmeye çalışmak, YSK'ya baskı yapmak, hukuka dönük olarak meşruiyetle kavga etmek olduğu gibi aslında konuşanların kendi partilerinin meşruiyetini de tartışmaları anlamına geliyor.

    - YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir, hiçbir partinin tüzüğüne göre karar vermeyecektir.

    - (CHP) Bir kerecik olsun şöyle yapsınlar, dışarıdaki herhangi bir odağın yaklaşımını arkalarına almadan, özgün bir konuşma yapsınlar. Dışarıdaki herhangi bir odak tarafından üretilmiş bir söylemin içeriye tercümesini yapmadan, özgür fikirleri neyse onu söylesinler.

    - Hukuk yoksa hiçbir kurum meşru olamaz. YSK'yı yönlendirmeye çalışmak aslında konuşanların kendi partilerinin meşrutiyetini de tartışmak anlamına geliyor.

    - CHP'de genel başkanların yapacağı faaliyetleri aday yapıyor.

    - Dışarıdan gelen seslere esas duruşa geçerek Türkiye'nin rejimi, ekonomisi, dış politikasıyla ilgili kriz olacağını söylemek, bir siyasi partiye yakışmamaktadır.

    - İhtiyaç duyan mazlum olan insaları kapıya koymak, il dışına sürmek gibi bir tavır içine giriyorlar. Avrupa'daki ırkçı yaklaşım da böyledir. Bu açık, bu topraklara yakışmayan bir ırkçılıktır.

    - Hele bu ırkçılığın yazılı emre dönüşmesi utanç vericidir. Bu kınamaları, doğrudan CHP başkanının olaya müdahil olarak bu yazıyı geri çektirmesi, başkanın uyarılması ve kamuoyuna duyuru yapılması gerekmektedir.

    - Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra, olağanüstü itiraz hakkımız var. O işlem gerçekleştikten sonra zannediyorum 7 gün itiraz hakkımız var, ivedilikle kullanılacaktır.

    - Ellerinde bilgi-belge varsa, muhakkak yargıya intikal ettirimesi lazım. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz, belge varsa hemen başvursunlar. Bu şekilde güvenlik güçlerini, AK Parti'yi zan altında bırakmak yargı konusudur.

    Kemal Öztürk
    © Fotoğraf : Instagram
    Yeni Şafak yazarı Öztürk: AK Parti’nin fabrika ayarlarını CHP kullanıyor şimdi
    - YSK, elindeki pozitif hukuka göre, o verilere göre karar veriyor. Daha önce cevaz verdiği husus kamu görevi olamamasıyla ilgili. Şimdikiler, kamu görevi olmasıyla ilgili.

    - Bizden de alınıp 2. partiye verilen, iptal edilen yerler var. YSK elindeki pozitif hukukla bu kararı veriyor.

    - Teşkilatlarımız, kim bize ne zaman oy veriyor, hangileri oy vermiyor analizi yapar. Biz SKM dediğimiz merkezlerde yansıttığımız zaman hangi mahallede nasıl çalışmamız gerektiğini görürürüz. Sayın Mevlüt Uysal'ın demek istediği bu, tespiti o kişilerin listeden düştüğü şeklinde. Seçimlerde çalışanlar bunu çok iyi bilirler, çalışma da bunun üzerine kurulu. Teşkilatçılıklar yapanlar çok iyi bilir, dışarıdan biraz yanlış anlaşılmış. Bazı yerlerde büyük aileleler vardır, o tespitlerden yola çıkarak söylenmiştir.

    - Seçimin genelinin yüksek meşruiyetiyle ilgili bir tartışma söz konusu değildir. AK Parti'de de diğer partilerde de söz konusu değildir.

    Etiketler:
    S-400, Rusya, ABD, Türkiye, AK Parti, Ömer Çelik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Lavrov, 'ABD dürüstçe rekabet edemiyor' dedi, Türkiye'yi örnek gösterdi
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet